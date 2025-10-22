Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Desmantelan en Cali la banda ‘The Sscamers’, dedicada a estafar con falsas ventas de motos

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades desmantelaron a la banda conocida como ‘The Sscamers’, una organización delictiva que se dedicaba a estafar a ciudadanos mediante la supuesta venta de motocicletas y repuestos a través de internet.

La investigación, que se extendió por más de seis meses, permitió identificar a 12 integrantes del grupo, quienes suplantaban portales web de reconocidos concesionarios para atraer a sus víctimas.

A través de WhatsApp, ofrecían planes de financiación y documentos falsos que daban apariencia de legalidad, solicitando anticipos económicos que nunca se materializaban en una compra real.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el grupo operaba desde una oficina equipada como centro de falsificación, donde producían carnés, certificados bancarios y papelería con logos de empresas y entidades oficiales.

En los allanamientos realizados en Bucaramanga fueron capturadas las 12 personas e incautados seis celulares, dos computadores, un revólver, 30 sellos bancarios, una moto y un carro.

Según las autoridades, los estafadores habrían obtenido ganancias superiores a los 5 mil millones de pesos, usando billeteras digitales para mover el dinero.

La Fiscalía confirmó que existen 733 denuncias activas relacionadas con esta red criminal.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, advirtió que “los delincuentes no solo están en las calles, también en internet” y pidió a la ciudadanía verificar siempre la autenticidad de las páginas antes de realizar pagos o transferencias.

