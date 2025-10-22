Triunfo de la Selección Colombia Femenina Sub-17 ante Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA

Resumen: La Selección Colombia Femenina Sub-17 consiguió su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría al imponerse 3-0 a Costa de Marfil en su segundo encuentro, demostrando solidez y control en el juego bajo la dirección técnica de Carlos Paniagua, con goles anotados por Ana Sofía Clavijo, Daniela Todd y Ella Martínez, reflejando el crecimiento y la efectividad del equipo.
La Selección Colombia Femenina Sub-17 sumó su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría, tras vencer 3-0 a Costa de Marfil en su segundo partido del certamen.
Las dirigidas por el director técnico Carlos Paniagua mostraron solidez, orden y carácter para quedarse con los tres puntos.
Este fue un encuentro que reflejó el crecimiento del grupo y la efectividad del trabajo realizados.
Los goles del compromiso fueron obra de Ana Sofía Clavijo, Daniela Todd y Ella Martínez, quienes capitalizaron las opciones generadas por el equipo colombiano.
Las adolescentes de la tricolor dominaron gran parte del juego y mantuvieron el control desde el inicio hasta el pitazo final.
El once inicial de Colombia estuvo conformado por Isabella Tejada (C), Shaira Collazos, Laura Cano y Sofía García.
Igualmente formó con Izabella Cortés, Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa, Maura Henao, Ella Martínez, Camila Cortés y María Baldovino.
