Triunfo de la Selección Colombia Femenina Sub-17 ante Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sumó su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría, tras vencer 3-0 a Costa de Marfil en su segundo partido del certamen.

Las dirigidas por el director técnico Carlos Paniagua mostraron solidez, orden y carácter para quedarse con los tres puntos.

Este fue un encuentro que reflejó el crecimiento del grupo y la efectividad del trabajo realizados.

Los goles del compromiso fueron obra de Ana Sofía Clavijo, Daniela Todd y Ella Martínez, quienes capitalizaron las opciones generadas por el equipo colombiano.

Las adolescentes de la tricolor dominaron gran parte del juego y mantuvieron el control desde el inicio hasta el pitazo final.

El once inicial de Colombia estuvo conformado por Isabella Tejada (C), Shaira Collazos, Laura Cano y Sofía García.

Igualmente formó con Izabella Cortés, Ana Sofía Clavijo, Isabella Santa, Maura Henao, Ella Martínez, Camila Cortés y María Baldovino.

