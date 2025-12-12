Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4
    ¡Desmantelan banda de secuestro y hurto a vehículos! Una mujer era el ‘gancho’ para atracar a transportadores en Cundinamarca

    El grupo aplicaba secuestro extorsivo para retener a los conductores y apropiarse de los vehículos y la mercancía, que luego desguazaban.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Cayó la banda del negocio falso: cárcel para presuntos secuestradores en Medellín
    Foto de archivo.
    ¡Desmantelan banda de secuestro y hurto a vehículos! Una mujer era el ‘gancho’ para atracar a transportadores en Cundinamarca

    Resumen: Siete presuntos integrantes de la banda ‘Las Atrapadoras’ fueron judicializados por la Fiscalía, señalados de secuestrar y robar transportadores en el corredor Soacha-Bogotá. La investigación reveló que utilizaban una mujer como gancho y recurrían a suplantación de autoridades para cometer los delitos. Un juez impuso medidas de aseguramiento entre detención domiciliaria y cárcel mientras continúan las investigaciones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades judiciales confirmaron la captura y judicialización de siete personas señaladas de integrar el grupo delincuencial conocido como ‘Las Atrapadoras’, presuntamente responsable de múltiples secuestros y robos a transportadores en el corredor vial entre Soacha y Bogotá.

    Según la Fiscalía General de la Nación, los investigados participaron en al menos 15 hechos delictivos ocurridos entre octubre de 2024 y mayo de 2025, en los que habrían aplicado modalidades de atraco conocidas como “atrapadoras” y suplantación de autoridad.

    De acuerdo con la investigación, Tatiana Gualteros sería la encargada de ganarse la confianza de los conductores, solicitándoles detenerse en ciertos puntos para que los demás miembros del grupo los intimidaran con armas de fuego, los retuvieran y se apoderaran de los vehículos, la mercancía y pertenencias personales. Los vehículos eran luego trasladados a lugares donde eran desguazados y vendidos por partes.

    Además, otros integrantes del grupo habrían utilizado motocicletas y uniformes similares a los de la Policía para suplantar a las autoridades y abordar a las víctimas sin levantar sospechas.

    Los otros seis judicializados son Edwin Cruz, José Rojas, Rainner Delgado, Nicolás Merchán, Brayan Velandia y José Carvajal.

    Un fiscal especializado de la Estructura de Apoyo (EDA) de Cundinamarca les imputó los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambos agravados, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    En audiencia de control de garantías, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para uno de los procesados, detención domiciliaria a cinco y vinculó a la investigación a otra persona, mientras continúan las labores de seguimiento e investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad de los transportadores en la región.


