¡Desmantelan banda de secuestro y hurto a vehículos! Una mujer era el ‘gancho’ para atracar a transportadores en Cundinamarca

Las autoridades judiciales confirmaron la captura y judicialización de siete personas señaladas de integrar el grupo delincuencial conocido como ‘Las Atrapadoras’, presuntamente responsable de múltiples secuestros y robos a transportadores en el corredor vial entre Soacha y Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, los investigados participaron en al menos 15 hechos delictivos ocurridos entre octubre de 2024 y mayo de 2025, en los que habrían aplicado modalidades de atraco conocidas como “atrapadoras” y suplantación de autoridad.

De acuerdo con la investigación, Tatiana Gualteros sería la encargada de ganarse la confianza de los conductores, solicitándoles detenerse en ciertos puntos para que los demás miembros del grupo los intimidaran con armas de fuego, los retuvieran y se apoderaran de los vehículos, la mercancía y pertenencias personales. Los vehículos eran luego trasladados a lugares donde eran desguazados y vendidos por partes.

Además, otros integrantes del grupo habrían utilizado motocicletas y uniformes similares a los de la Policía para suplantar a las autoridades y abordar a las víctimas sin levantar sospechas.

Los otros seis judicializados son Edwin Cruz, José Rojas, Rainner Delgado, Nicolás Merchán, Brayan Velandia y José Carvajal.

Un fiscal especializado de la Estructura de Apoyo (EDA) de Cundinamarca les imputó los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambos agravados, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En audiencia de control de garantías, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para uno de los procesados, detención domiciliaria a cinco y vinculó a la investigación a otra persona, mientras continúan las labores de seguimiento e investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad de los transportadores en la región.