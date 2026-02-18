Ismael Peña en una imagen de archivo, tomada de @Universidadcol

¡Sacudida en la Nacional! Tribunal ordena posesionar a José Ismael Peña y estudiantes se van a paro

Minuto30.com .- La Universidad Nacional de Colombia vuelve a entrar en un torbellino de incertidumbre. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó una decisión previa y ordenó al Consejo Superior Universitario (CSU) posesionar a José Ismael Peña Reyes como rector en un plazo máximo de 48 horas.

Esta decisión judicial pone fin —legalmente— a una batalla de dos años, pero ha encendido nuevamente la mecha de la protesta estudiantil en la sede Bogotá.

El ajedrez judicial: ¿Qué dice el fallo?

El alto tribunal fue contundente al revocar la negativa del Juez 46 Laboral y alinearse con lo que ya había dispuesto el Consejo de Estado:

El nombramiento original de José Ismael Peña Reyes es declarado legal y válido y se declara nula la designación de Leopoldo Múnera, quien venía ejerciendo funciones tras la polémica elección inicial.

El CSU debe tomar las medidas necesarias para que Peña regrese al cargo de forma oficial.

Estudiantes responden con “Cese Total”

La reacción en el campus no se hizo esperar. La Asamblea General de Estudiantes de la sede Bogotá anunció ayer, 17 de febrero, un paro total de actividades académicas y administrativas.

El cese de actividades se mantendrá inicialmente hasta el 24 de febrero; según argumentan los estudiantes, el regreso de Peña “desconoce la voluntad del estudiantado” expresada en las consultas y espacios de participación.

El martes de la próxima semana los alumnos volverán a reunirse para definir si el paro se extiende o si se radicalizan las medidas de hecho.

Una universidad en vilo

Con esta orden judicial, la Universidad Nacional enfrenta un escenario de dualidad y tensión: por un lado, la obligación legal de cumplir con el reintegro de Peña; por otro, una comunidad estudiantil que rechaza el mecanismo de elección y exige una reforma profunda en la participación democrática de la institución.