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    ¡La montaña se vino abajo! Deslizamiento obligó a evacuación masiva en Yolombó

    En Yolombó, varias familias tuvieron que salir de sus casas por riesgo de deslizamiento.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡La montaña se vino abajo! Deslizamiento obligó a evacuación masiva en Yolombó
    Foto de Alcaldía de Yolombó.
    ¡La montaña se vino abajo! Deslizamiento obligó a evacuación masiva en Yolombó

    Resumen: Deslizamiento en Yolombó, Antioquia, obligó la evacuación de 40 personas. No hay heridos, pero continúa la evaluación del riesgo en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias encendió las alarmas en el municipio de Yolombó, Antioquia, durante la noche del pasado miércoles 29 de abril, obligando a las autoridades a evacuar de manera urgente a varias familias en zona de alto riesgo.

    La emergencia se presentó en la parte alta del sector San Antonio, en el corregimiento de Villanueva, donde una gran masa de tierra descendió y afectó gravemente una vivienda, además de generar amenaza para otras casas cercanas.

    Ante el riesgo inminente de un nuevo deslizamiento, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de aproximadamente 40 personas.

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    De acuerdo con el reporte oficial, algunas de las familias afectadas optaron por autoalbergarse con conocidos, mientras que otras fueron trasladadas a un refugio temporal habilitado por el municipio.

    Durante la mañana de este jueves, organismos de gestión del riesgo iniciaron la evaluación de la zona para determinar el nivel de afectación y las medidas a seguir.

    El alcalde de Yolombó, Amador Pérez Palacios, confirmó que cerca de diez familias resultaron impactadas por la emergencia y destacó la rápida reacción institucional: “Hemos activado todas las fuerzas vivas del municipio para atender esta calamidad. La situación nos afecta aproximadamente a diez familias. Dimos la orden de evacuar porque había un peligro inminente. Una vivienda quedó completamente cubierta por el material que descendió”.

    El mandatario también indicó que, pese a la gravedad de los hechos, no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, señaló que otra situación que generaba preocupación en la zona, relacionada con una filtración en una represa cercana, ya fue controlada mediante la evacuación preventiva del agua.

    Las autoridades locales mantienen monitoreo constante en el sector ante la posibilidad de nuevos movimientos de tierra, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que persisten en la región.

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