Resumen: Más de 20 familias en Granada, Antioquia, están en el limbo por un deslizamiento de tierra que dejó sus viviendas en riesgo de colapso. Las autoridades evalúan medidas de prevención urgente y evacuación.

Deslizamiento de tierra en Granada, Antioquia: Más de 20 viviendas en riesgo de colapso

Un grave deslizamiento de tierra, producto de las recientes y continuas lluvias, tiene en el limbo y en peligro inminente a más de 20 familias en el municipio de Granada, Antioquia.

La masa de tierra se desmoronó, dejando varias viviendas literalmente suspendidas en el aire, como lo evidencian las dramáticas imágenes grabadas y difundidas por los propios afectados.

La magnitud del derrumbe ha generado una situación de alta inestabilidad en la zona, activando la alerta máxima en las autoridades locales.

El principal objetivo de la alcaldía es mitigar el riesgo y evitar que la emergencia escale a una tragedia mayor que cobre vidas humanas. Las dos decenas de viviendas ubicadas en los alrededores del punto afectado temen un colapso inminente.

Lea también: ¡Es hoy, es hoy! Por el liderato, Colombia enfrenta a Noruega en la Copa Mundial de Fútbol Masculino Sub-20

Las autoridades se encuentran actualmente en el lugar evaluando la magnitud del deslizamiento para definir las medidas de prevención urgentes.

Se espera que en las próximas horas se anuncie un plan de acción concreto que aborde la situación de las familias damnificadas. Dicho plan podría incluir la evacuación preventiva de las familias cuyas casas están en peligro y la necesidad de ejecutar obras de contención para intentar estabilizar el terreno afectado.

El riesgo de colapso persiste, lo que subraya la necesidad de una intervención rápida y efectiva para garantizar el orden público y la seguridad de los residentes de Granada que, por ahora, han perdido la base que sostenía sus hogares.

Más noticias de Antioquia