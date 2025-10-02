La Selección Colombia Masculina Sub-20 se prepara para su segunda salida en la Copa Mundial de Fútbol Masculino Sub-20, que se celebra en Talca, Chile.

El rival en turno es Noruega, en un partido crucial por el liderato del Grupo F.

El encuentro está programado para hoy jueves 2 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde en el Estadio Fiscal de Talca.

Las ciudades de Santiago, Rancagua y Valparaíso también son sedes del torneo.

Tanto Colombia como Noruega llegan al encuentro tras obtener una victoria en su debut, lo que los ubica en la parte alta de la tabla y en la búsqueda de uno de los dos cupos seguros para avanzar a los octavos de final. Las cuatro mejores terceras también clasificarán.

Colombia inició el certamen con un triunfo de 1-0 frente a Arabia Saudita. En un partido exigente, el gol llegó al minuto 64 por intermedio de Óscar Perea, asistido por Jordan Barrera.

¡Es hoy, es hoy! Por el liderato, Colombia enfrenta a Noruega en la Copa Mundial de Fútbol Masculino Sub-20

Pese a los desajustes iniciales, el combinado nacional encontró un mejor juego y mantuvo la ventaja.

Con esta victoria, Colombia se mantiene invicto en los ocho partidos de fase de grupos que ha disputado ante selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol.

Además, Chile 2025 marca la tercera edición consecutiva en la que el país gana su primer partido.

Noruega también sumó sus primeros tres puntos al superar 1-0 a Nigeria. Los europeos convirtieron un penalti al principio del partido y lograron manejar el ritmo ante los constantes ataques de los africanos.

El equipo europeo regresa a la Copa Mundial Sub-20 luego de la edición de Polonia 2019, donde si bien no superó la fase de grupos, dejó una marca imborrable: el marcador más abultado en la historia del certamen: un 12-0 frente a Honduras.

En ese memorable encuentro, Erling Haaland fue el gran protagonista al anotar nueve de esas doce anotaciones.

Más noticias de Deporte