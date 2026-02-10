Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El DAGRD ordenó la evacuación de 18 viviendas en el barrio Las Estancias, comuna 8 de Medellín, tras un deslizamiento. Hay 42 personas y 40 mascotas afectadas.

DAGRD atiende emergencia por deslizamiento en el barrio Las Estancias: 18 viviendas evacuadas

La Alcaldía de Medellín, bajo el liderazgo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), ha intensificado su presencia en el barrio Las Estancias, en Villa Hermosa.

Tras el deslizamiento de tierra que puso en jaque a la comunidad del centro oriente, las autoridades confirmaron que la cifra de viviendas con recomendación de evacuación temporal se mantiene en 18, una medida preventiva necesaria para garantizar la integridad de las 15 familias directamente impactadas por el fenómeno natural.

En una actualización del operativo, el director del DAGRD, Carlos Quintero, destacó el éxito del trabajo interinstitucional que permitió la reapertura de la vía principal.

Con el apoyo decidido de los habitantes del sector, se completó la remoción y limpieza del material acumulado, devolviendo la conectividad a esta zona de la ciudad. Sin embargo, el equipo técnico advirtió que la orden de evacuación sigue vigente mientras se monitorea el comportamiento del terreno para evitar tragedias mayores.

El censo social arroja datos precisos sobre la magnitud de la atención: están acompañando a 42 personas (30 adultos, 4 adultos mayores y 8 menores de edad). En un gesto de protección especial, dos de los adultos mayores ya fueron trasladados al albergue rotativo de Amautta.

Además, la atención ha sido multiespecie, brindando soporte a 40 animales de compañía que también resultaron afectados. Hasta el momento, se han entregado kits de dormida, paquetes alimentarios y elementos de aseo para mitigar las pérdidas de los damnificados.

Más allá de las ayudas físicas, la alcaldía adelanta jornadas de psicoeducación y sensibilización frente al riesgo.

Los expertos sociales promueven el autoalbergue y ofrecen alternativas de bodegaje para los enseres de quienes debieron abandonar sus hogares.

La alcaldía reitera que la corresponsabilidad es clave y pide a la comunidad de Las Estancias mantenerse alerta ante cualquier cambio en el entorno, recordando que la línea 123 está habilitada permanentemente para emergencias.

