Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín activa puntos de donación en La Alpujarra, bibliotecas y terminales para ayudar a damnificados de Urabá y Córdoba. Conozca qué y dónde donar.

¡Es momento de ayudar! Medellín abre puntos de recolección para las víctimas de las lluvias en Urabá y Córdoba

Ante la grave crisis climática que enfrentan el departamento de Córdoba y la subregión del Urabá antioqueño, la Alcaldía de Medellín lanzó una gran convocatoria ciudadana para recolectar ayudas humanitarias.

La meta es aliviar el sufrimiento de miles de familias que lo perdieron todo debido a los desbordamientos e inundaciones de los últimos días, reforzando el apoyo que la ciudad ya brinda internamente a sus propios afectados.

Los ciudadanos que deseen sumarse a esta cadena de solidaridad pueden acercarse a diversos puntos estratégicos en toda la ciudad.

Se están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, leche en polvo, pañales para bebés y adultos, así como elementos de primera necesidad para el descanso, entre ellos colchonetas, cobijas y kits de cocina.

La Alcaldía enfatizó que cada aporte, por pequeño que parezca, es vital para la supervivencia de quienes hoy duermen en refugios temporales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los puntos de recepción están distribuidos así:

Hall de la Alcaldía de Medellín (La Alpujarra).

Bibliotecas: El Poblado y los Parques Biblioteca de San Javier, Doce de Octubre, Belén, La Ladera y San Antonio de Prado.

Centros de Desarrollo Social (CDS): Sedes de San Antonio de Prado y Laureles.

Terminales de Transporte: Tanto en la sede Norte como en la Sur.

Para quienes prefieren realizar aportes económicos, se han habilitado canales digitales seguros a través de las plataformas de Presentes.co y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

Mientras la ciudad atiende de forma paralela a 26 familias damnificadas dentro del casco urbano, el llamado de la alcaldía es a no ser indiferentes con las regiones hermanas que hoy claman por ayuda inmediata para superar esta tragedia ambiental.

Más noticias de Medellín