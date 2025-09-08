¡Deslizamiento de tierra bloqueó a Anorí! Lluvias dejaron incomunicadas varias veredas

Resumen: En Anorí, un deslizamiento bloqueó la entrada al municipio y dejó incomunicadas veredas.

Las fuertes lluvias que azotaron el nordeste antioqueño en las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra que mantiene cerrada la vía de ingreso al municipio de Anorí.

La emergencia, confirmada por el alcalde Gustavo Silva, afecta de manera directa el acceso a las veredas El Roble y El Retiro, cuyos habitantes se encuentran incomunicados por carretera.

El mandatario explicó que la magnitud del derrumbe obligó al cierre de la vía departamental, lo que obliga a los vehículos a tomar rutas alternas.

Una de las más recomendadas es la que parte desde el sector Los Auses hacia la vereda El Limón, para luego conectar de nuevo con la vía principal que comunica a Anorí con Medellín.

Lea también: ¡Medellín se puso verde! Más de mil postulaciones para proyectos ambientales

Maquinaria amarilla de la Gobernación de Antioquia ya se encuentra en la zona con el fin de habilitar el paso en las próximas horas.

La Secretaría de Infraestructura confirmó que los trabajos avanzan con prioridad, dado que la vía es clave para el transporte de alimentos, insumos y movilidad de la comunidad.

Más noticias de Antioquia