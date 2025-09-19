Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja

Minuto30.com .- Un macabro hallazgo conmocionó a los habitantes del barrio La Esperanza, en el sector de Castilla, Medellín. La Policía fue alertada sobre un feto de aproximadamente ocho meses de gestación que se encontraba sin signos vitales entre la basura.

El descubrimiento lo realizó un reciclador en la carrera 74 con calle 96. El hombre, que se encontraba buscando entre la basura, se topó con la aterradora escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

Unidades del CTI se trasladaron al lugar para realizar la inspección técnica del feto. Las autoridades de Medellín han iniciado una investigación para dar con el paradero de la madre y esclarecer los hechos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Aquí más Noticias de Medellín

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad