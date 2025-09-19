Minuto30.com .- Un macabro hallazgo conmocionó a los habitantes del barrio La Esperanza, en el sector de Castilla, Medellín. La Policía fue alertada sobre un feto de aproximadamente ocho meses de gestación que se encontraba sin signos vitales entre la basura.

El descubrimiento lo realizó un reciclador en la carrera 74 con calle 96. El hombre, que se encontraba buscando entre la basura, se topó con la aterradora escena y dio aviso inmediato a las autoridades.

Unidades del CTI se trasladaron al lugar para realizar la inspección técnica del feto. Las autoridades de Medellín han iniciado una investigación para dar con el paradero de la madre y esclarecer los hechos.

