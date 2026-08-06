¡Todo listo para el gran día! Fico Gutiérrez lanzó invitación al Desfile de Silleteros

Resumen: Desfile de Silleteros: Federico Gutiérrez invitó a disfrutar el evento de cierre de la Feria de las Flores este 9 de agosto en Medellín.

El Desfile de Silleteros será el gran evento de cierre de la Feria de las Flores 2026 y, a pocos días de su realización, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, extendió una invitación para que ciudadanos y visitantes acompañen esta tradicional celebración el próximo domingo 9 de agosto.

Durante la invitación, el mandatario paisa destacó que esta será la edición número 69 del desfile y recordó que en 2027 se celebrarán los 70 años de uno de los eventos culturales más representativos de la ciudad.

Además, hizo un llamado a valorar las tradiciones, reconocer el trabajo de las familias silleteras de Santa Elena y proteger este patrimonio cultural.

Desfile de Silleteros tendrá homenaje y recomendaciones de movilidad

Para esta edición del Desfile de Silleteros, cerca de 540 silleteros y silleteras, entre adultos, jóvenes y niños, recorrerán las principales vías de Medellín con sus tradicionales silletas elaboradas con flores cultivadas en las fincas de Santa Elena.

El recorrido tendrá una extensión de 2,4 kilómetros. Iniciará en la Avenida Regional, a la altura del Puente de Guayaquil, continuará por el soterrado del río Medellín y la Avenida del Ferrocarril, hasta finalizar en Plaza Mayor. El evento comenzará a las 2:00 p.m. y se espera que concluya hacia las 7:00 p.m.

Como parte de esta versión, los participantes llevarán un listón negro en sus vestuarios como muestra de solidaridad con las víctimas de las emergencias invernales registradas en el Valle de Aburrá.

La alcaldía de Medellín también destinó una inversión de $336 millones para la renovación de los trajes tradicionales de los silleteros.

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En cuanto al acceso, quienes resultaron ganadores del sorteo de las graderías ya pueden consultar su ubicación en el portal oficial de la Feria de las Flores. Las personas que no cuenten con ingreso a estos espacios podrán disfrutar gratuitamente del Desfile de Silleteros desde las zonas habilitadas a lo largo del recorrido.

Debido a los cierres viales programados para la jornada, las autoridades recomendaron utilizar el Metro de Medellín como principal medio de transporte, especialmente a través de las estaciones Exposiciones y Alpujarra, ubicadas cerca del punto de llegada del desfile.

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