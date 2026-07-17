Resumen: Medellín realizará el tradicional desfile militar del 20 de julio con cerca de 5.000 participantes y cierres viales en varios corredores de la ciudad.

¡Medellín se llena de orgullo patrio! Todo listo para el gran desfile militar del 20 de julio

Medellín se prepara para conmemorar los 216 años de la Independencia de Colombia con el tradicional desfile militar, que este 20 de julio reunirá a cerca de 5.000 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, organismos de socorro y entidades distritales en uno de los eventos cívicos más importantes del año.

La jornada comenzará a las 7:00 de la mañana en el aeroparque Juan Pablo II y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos, tras recorrer 4,1 kilómetros por algunos de los principales corredores viales de la ciudad.

El acto protocolario contará con la presencia del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que esta conmemoración busca rendir homenaje a quienes han dedicado su vida al servicio del país y a la defensa de la democracia.

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Para garantizar el desarrollo del evento, la Alcaldía de Medellín, en coordinación con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de emergencia, implementará un dispositivo especial de seguridad y movilidad.

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La Secretaría de Movilidad informó que entre las 7:00 y las 10:30 de la mañana habrá cierres viales sobre la carrera 70, la avenida Bolivariana, la avenida San Juan y la carrera 58. Además, 180 agentes de tránsito estarán desplegados para regular la circulación y orientar a conductores y peatones.

Durante el recorrido participarán unidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, organismos de socorro, autoridades de movilidad, veteranos de la Fuerza Pública y delegaciones institucionales.

La alcaldía recomendó a la ciudadanía utilizar preferiblemente el transporte público, llegar con suficiente anticipación a los puntos del recorrido y seguir las indicaciones de las autoridades, con el fin de facilitar la movilidad y disfrutar de la jornada con seguridad.

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