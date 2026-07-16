¡Grave advertencia! Contraloría alerta que el Túnel del Toyo sufrirá un año de retraso por culpa de Invías

Resumen: El Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, con una longitud de 9,73 kilómetros, será el túnel carretero más largo de Suramérica

La Contraloría General de la República a través de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, realizó este 16 de julio de 2026 una visita técnica de seguimiento al Proyecto “Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri y sus accesos viales”, el cual se localiza en el noroccidente de Antioquia y que permitirá unir las concesiones viales Mar 1 y Mar 2, entre los municipios antioqueños de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. Este proyecto consta de 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto.

Como resultado de esta visita, la Contraloría General de la República reitera su preocupación y alerta a INVÍAS por el notable atraso en el inicio del montaje de los equipos electromecánicos que son indispensables para la puesta en operación de este túnel y de varios de los restantes 17 túneles que hacen parte de este muy importante proyecto de conectividad vial del occidente del país con los puertos ubicados en el Golfo de Urabá.

Dicha preocupación radica en que ya se materializó el riesgo advertido de manera reiterada por la Contraloría al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) desde abril de 2024: un desfase estimado de al menos un año entre la fecha de terminación de las obras civiles del proyecto, hoy a cargo de la Gobernación de Antioquia y con participación de la Alcaldía de Medellín, prevista para abril de 2027, y la fecha estimada de terminación y puesta en operación de los equipos electromecánicos indispensables para el funcionamiento de los túneles, hoy estimada para septiembre de 2028.

En el marco de esta visita técnica, se pudo constatar el avance de las obras civiles actualmente a cargo de la Gobernación de Antioquia, encontrando que el Tramo 1, comprendido entre el municipio de Cañasgordas y el municipio de Giraldo, está terminado y que el Tramo 2, entre los municipios antioqueños de Giraldo y Santafé de Antioquia, tiene un avance cercano al 80% y se tiene programado terminarlas en abril de 2027.

En contraste, y pese a que INVIAS anuncio públicamente el pasado 17 de junio de 2026 el inicio de las actividades relacionadas con suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y acompañamiento de los operativos de los equipos electromecánicos del proyecto, la Contraloria observó que dichos trabajos aún no han comenzado. igualmente, se evidenció que el contratista responsable de las actividades no se encuentra presente en el sitio de las obras.

Para la Contraloría resulta muy preocupante que una inversión tan cuantiosa de recursos públicos ($5,3 billones), no pueda ser puesta en operación una vez terminadas todas sus obras civiles, por un atraso tantas veces advertido a INVÍAS, en el inicio y terminación de los montajes de los equipos electromecánicos que son indispensables para el funcionamiento de los túneles de este proyecto.

En consecuencia, la Contraloría General de República, insta al Ministerio de Trasporte y a INVIAS a adoptar con carácter prioritario las medidas necesarias para garantizar el inicio de los montajes. De igual manera, formular e implementar de manera integral un plan de contingencia que permita agilizar la ejecución de estas actividades, minimizar el desfase identificado.

Cabe resaltar que el Proyecto del Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri, con una longitud de 9,73 kilómetros, será el túnel carretero más largo de Suramérica. Este proyecto constituye una infraestructura estratégica para la región, al fortalecer la competitividad y conectividad del departamento mediante su articulación con las Autopistas al Mar 1 y Mar 2, corredores concesionados a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Asimismo, esta obra complementa otros proyectos de gran relevancia para el desarrollo económico y logístico del país, como Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo (Antioquia). Una vez entre en operación, permitirá reducir en aproximadamente un 60% el tiempo de viaje entre Medellín y la región de Urabá, pasando de cerca de 10 horas a 4 horas.

De igual forma, el recorrido se reducirá de 62 kilómetros a 39,5 kilómetros, lo que representa una disminución de 22,5 kilómetros y una mejora significativa en las condiciones de movilidad y eficiencia del transporte.