Resumen: La música, el color y la tradición se tomarán Medellín con el Desfile Avenida Primavera. Más de 26 carrozas y reconocidos artistas recorrerán la ciudad en uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores.

¡La Feria de las Flores se toma las calles! Más de 26 carrozas llenarán de música y color la Avenida Primavera

El Desfile Avenida Primavera volverá a llenar de música, color y tradición las calles de Medellín este domingo 2 de agosto, en el marco de la edición 69 de la Feria de las Flores.

El evento, que celebra este año su tercera edición, reunirá más de 26 carrozas y cientos de artistas en un recorrido de 2,4 kilómetros entre el Puente de Guayaquil y Plaza Mayor.

Considerado uno de los cuatro grandes desfiles de la Feria de las Flores, el Desfile Avenida Primavera ofrecerá un espectáculo a cielo abierto en el que ciudadanos y turistas podrán disfrutar de una galería móvil con ritmos vallenatos, tropicales, urbanos, salseros y populares, interpretados por reconocidos artistas nacionales y talentos locales.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, invitó a la comunidad a participar de la programación preparada para este primer fin de semana de feria y destacó que el desfile busca exaltar la historia musical de Medellín y consolidar a la ciudad como un referente cultural del país.

El recorrido iniciará a las 2:00 de la tarde. Sin embargo, quienes obtuvieron acceso a las graderías mediante el sistema de sorteo implementado por la Alcaldía deberán ingresar entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde con la manilla correspondiente.

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Entre los artistas que acompañarán el desfile se encuentran El Combo de las Estrellas, John Alex Castaño, Golpe a Golpe, David Zahan y la Red de Músicas de Medellín, que realizará una presentación especial para conmemorar sus 30 años de trayectoria.

Además, seis comparsas integradas por más de 200 artistas recorrerán la avenida con espectáculos de danza, pantomima y otras expresiones culturales que resaltan las tradiciones antioqueñas.

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La alcaldía también informó que el desfile contará con una amplia participación del talento local seleccionado mediante convocatorias públicas, fortaleciendo así los espacios para los artistas de Medellín dentro de la programación oficial.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Distrito desplegará un operativo con cerca de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública, además de un Puesto de Mando Unificado permanente y más de 600 integrantes de Bomberos Medellín y organismos de socorro distribuidos a lo largo del recorrido.

Las autoridades recomendaron asistir con ropa cómoda, utilizar bloqueador solar, portar sombrero o gorra, mantenerse hidratado y cuidar los objetos personales durante toda la jornada.

Asimismo, debido a las restricciones de movilidad en el sector, se aconseja utilizar el Metro y el transporte público para facilitar el acceso al Desfile Avenida Primavera, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores 2026.

Consulte la agenda aquí.

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