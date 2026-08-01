Resumen: Abelardo De La Espriella condenó el atentado en Cúcuta y expresó su respaldo a la Policía tras el ataque que dejó varios heridos.

‘No intimidarán a Colombia’: De La Espriella reaccionó al atentado en Cúcuta

El atentado en Cúcuta ocurrido durante la madrugada de este sábado 1 de agosto continúa generando reacciones desde distintos sectores del país. Uno de los pronunciamientos más recientes fue el del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien condenó el ataque con explosivos contra el comando de la Policía de Norte de Santander y expresó su respaldo a los uniformados afectados.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, el mandatario electo rechazó los hechos y aseguró que el terrorismo no logrará intimidar al país.

En su mensaje manifestó su solidaridad con los policías heridos, sus familias y con los ciudadanos que resultaron afectados por la emergencia, al tiempo que pidió que los responsables sean identificados, capturados y judicializados.

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El atentado en Cúcuta se registró hacia las 3:20 de la madrugada frente al comando de la Policía Nacional en Norte de Santander. La explosión provocó daños en las instalaciones policiales, afectaciones en inmuebles y vehículos cercanos, además de dejar un saldo preliminar de ocho uniformados heridos, tres civiles lesionados y la muerte de un canino de la institución.

Tras la emergencia, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, se desplazó hasta la capital nortesantandereana para verificar la situación de orden público y acompañar a los uniformados afectados. El oficial confirmó que todas las capacidades de inteligencia e investigación fueron desplegadas para esclarecer el caso y ubicar a los responsables.

Por su parte, la Alcaldía de Cúcuta rechazó el ataque y expresó su solidaridad con la Policía Nacional, mientras que la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los autores del atentado.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido oficialmente la acción a ningún grupo armado ilegal.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

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