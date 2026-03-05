Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9
    ¡Desfase de violencia en Antioquia! Disputas criminales disparan la cifra de homicidios en 2026

    El departamento acumula 300 homicidios en lo que va del año, 39 más que en el mismo periodo de 2025.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Desfase de violencia en Antioquia! Disputas criminales disparan la cifra de homicidios en 2026

    Resumen: Antioquia enfrenta un aumento de homicidios en 2026, con 300 casos registrados hasta ahora, 39 más que en el mismo periodo de 2025. Las autoridades atribuyen el repunte a disputas entre estructuras criminales por el control de economías ilegales, mientras el secretario de Seguridad, Luis Martínez, advierte sobre el desfase en la violencia en varias subregiones del departamento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Antioquia atraviesa un preocupante incremento en los homicidios, con 300 casos reportados en lo que va del año, lo que representa 39 más que en el mismo periodo de 2025, según datos de la Gobernación del departamento y la Policía Nacional. Este promedio equivale a aproximadamente 4,5 homicidios diarios, una cifra que refleja la violencia sostenida que persiste en varias subregiones.

    Disputas entre grupos criminales detrás del aumento

    Las autoridades atribuyen este repunte a los enfrentamientos entre estructuras delictivas que buscan controlar economías ilegales en distintos municipios del departamento. Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, aseguró que “el homicidio en el departamento está totalmente desfasado, y ese desfase se da principalmente por el enfrentamiento permanente entre estructuras dedicadas a la captación de rentas ilegales”.

    En los últimos meses, la región ha registrado varios homicidios múltiples que suman 19 víctimas en menos de dos meses. Entre estos hechos destacan cinco triples homicidios en Abejorral, Tarso, Titiribí, Yondó y Segovia, así como la masacre en los límites entre Amalfi y Remedios, donde cuatro personas fueron asesinadas a inicios de enero. Uno de los casos más preocupantes se presentó en el Nordeste antioqueño, donde un dron fue utilizado para lanzar explosivos contra tres miembros de una familia.

    Implicaciones para la Policía regional

    El Mayor William Manuel Tovar, en un balance sobre la seguridad en Antioquia, confirmó que los 300 homicidios reportados corresponden a las tres jurisdicciones policiales: Urabá, Magdalena Medio y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

    Aunque el aumento frente al año anterior es considerable, los especialistas advierten que la evaluación definitiva del comportamiento anual de homicidios solo será posible cuando se consoliden las cifras de todo el año, dado que los indicadores pueden cambiar a medida que se actualizan los registros oficiales.

    Por el momento, los datos muestran que la violencia homicida se mantiene como uno de los principales retos para Antioquia, y que los enfrentamientos entre estructuras criminales continúan siendo el factor predominante detrás del incremento de los casos.


