    ¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma
    Debido al cambio en el calendario, el “Festival Hincha Verdolaga”, se reprogramó: Les contamos para cuando. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El "Festival Hincha Verdolaga", que celebra a la afición de Atlético Nacional, ha sido reprogramado para el sábado 8 de noviembre debido a una modificación en el calendario de la Liga BetPlay por parte de la Dimayor. Este cambio busca asegurar que los seguidores puedan disfrutar de una jornada completa de pasión, ya que el partido de la Fecha 19 contra Águilas Doradas ahora se disputará en la misma nueva fecha del festival. La dirigencia del equipo ha extendido una cordial invitación a todos sus hinchas para que asistan a este evento que promete ser una fecha imperdible.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El esperado Festival Hincha Verdolaga tiene nueva fecha. Debido a una reciente modificación en el calendario de la Liga BetPlay.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El evento, que celebra a la afición de Atlético Nacional, se ha reprogramado y se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre.

    Este cambio se da a raíz de la decisión de la Dimayor de modificar la programación del partido de la Fecha 19, donde el equipo ‘Verdolaga’ se enfrentará a Águilas Doradas.

    El partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, válido por la penúltima jornada de la liga, ahora se disputará en la misma fecha del festival.

    El aplazamiento es, en esencia, una medida para asegurar que la afición pueda vivir una jornada completa de pasión.

    La dirigencia del ‘Rey de Copas’ ha extendido una cordial invitación a todos sus seguidores para que acudan al evento.

    De esta manera, el festival se perfila como una fecha imperdible en el calendario verdolaga.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

