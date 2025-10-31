El esperado Festival Hincha Verdolaga tiene nueva fecha. Debido a una reciente modificación en el calendario de la Liga BetPlay.

El evento, que celebra a la afición de Atlético Nacional, se ha reprogramado y se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre.

Este cambio se da a raíz de la decisión de la Dimayor de modificar la programación del partido de la Fecha 19, donde el equipo ‘Verdolaga’ se enfrentará a Águilas Doradas.

El partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, válido por la penúltima jornada de la liga, ahora se disputará en la misma fecha del festival.

¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma

El aplazamiento es, en esencia, una medida para asegurar que la afición pueda vivir una jornada completa de pasión.

La dirigencia del ‘Rey de Copas’ ha extendido una cordial invitación a todos sus seguidores para que acudan al evento.

De esta manera, el festival se perfila como una fecha imperdible en el calendario verdolaga.

