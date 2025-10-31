¡Marquen calendario! El “Festival Hincha Verdolaga” se reprograma

Resumen: El "Festival Hincha Verdolaga", que celebra a la afición de Atlético Nacional, ha sido reprogramado para el sábado 8 de noviembre debido a una modificación en el calendario de la Liga BetPlay por parte de la Dimayor. Este cambio busca asegurar que los seguidores puedan disfrutar de una jornada completa de pasión, ya que el partido de la Fecha 19 contra Águilas Doradas ahora se disputará en la misma nueva fecha del festival. La dirigencia del equipo ha extendido una cordial invitación a todos sus hinchas para que asistan a este evento que promete ser una fecha imperdible.
El esperado Festival Hincha Verdolaga tiene nueva fecha. Debido a una reciente modificación en el calendario de la Liga BetPlay.
El evento, que celebra a la afición de Atlético Nacional, se ha reprogramado y se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre.
Este cambio se da a raíz de la decisión de la Dimayor de modificar la programación del partido de la Fecha 19, donde el equipo ‘Verdolaga’ se enfrentará a Águilas Doradas.
El partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, válido por la penúltima jornada de la liga, ahora se disputará en la misma fecha del festival.
El aplazamiento es, en esencia, una medida para asegurar que la afición pueda vivir una jornada completa de pasión.
La dirigencia del ‘Rey de Copas’ ha extendido una cordial invitación a todos sus seguidores para que acudan al evento.
De esta manera, el festival se perfila como una fecha imperdible en el calendario verdolaga.
