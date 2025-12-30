“Nos lleva por el camino de Venezuela”: Santiago Perdomo lanza dura advertencia tras aumento del mínimo

Resumen: El concejal de Medellín , Santiago Perdomo, arremetió contra el Gobierno Nacional tras fijar el salario mínimo en 2 millones de pesos, calificando la medida como un "golpe mortal" para la formalidad y un paso hacia el modelo económico de Venezuela. Según Perdomo, este incremento superior al 23% —sumado a nuevos impuestos por decreto— es una estrategia política para favorecer candidaturas de izquierda en 2026, ignorando los criterios técnicos del Banco de la República y condenando a las empresas a la quiebra y a los ciudadanos a una inflación desbordada.

La despedida de año del Gobierno de Gustavo Petro ha encendido las alarmas en el Concejo de Medellín. El concejal Santiago Perdomo calificó como “una noticia crítica” el incremento del salario mínimo a 2 millones de pesos, asegurando que la medida, lejos de beneficiar al trabajador, sepultará la formalidad laboral y disparará el costo de vida en la capital antioqueña y el resto del país.

¿Un aumento “antitécnico” y populista?

Para el cabildante, el incremento de más del 23% (sumando el auxilio de transporte y los recientes ajustes) es una decisión meramente política que ignora las recomendaciones del Banco de la República. Perdomo advierte que este “decretazo” traerá consecuencias inmediatas:

Destrucción de empleo: Las empresas, asfixiadas por costos laborales e impuestos de “última hora”, optarían por recortar nóminas.

Efecto Cascada: El concejal recordó que este aumento encarece automáticamente multas, SOAT, servicios básicos e impuestos, anulando el beneficio real en el bolsillo.

Informalidad: Advirtió que más colombianos terminarán en el subempleo ante la imposibilidad de las Pymes de pagar la nueva base salarial.

Le puede interesar: Se accidentó en Kennedy y terminó pillado con 560 kilos de marihuana

El dardo político: “Quieren apoyar a candidatos de las FARC”

Perdomo no se guardó nada en el plano político. Aseguró que esta es una medida populista diseñada para impulsar candidaturas afines al Gobierno, mencionando específicamente al senador Iván Cepeda, a quien señaló como “el candidato de la guerrilla y las FARC”.

“Pareciera que Petro quiere acabar con la economía con tal de dejar una medida populista… nos está llevando al camino para quedarnos igualito que Venezuela”, sentenció el corporado, haciendo un llamado a “expulsar” al actual Gobierno en las elecciones de 2026.

“Nos lleva por el camino de Venezuela”: Santiago Perdomo lanza dura advertencia tras aumento del mínimo