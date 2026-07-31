Resumen: El desempleo en Colombia bajó al 8% en junio de 2026, según el Dane. El país sumó 706.000 nuevos ocupados durante el último año.

El desempleo tocó el 8%: estas son las cifras que reveló el Dane

El desempleo en Colombia volvió a registrar una reducción durante junio de 2026. Así lo reveló el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubicó la tasa de desocupación en 8,0%, cifra inferior al 8,6% reportado en el mismo mes de 2025, lo que representa una disminución de 0,5 puntos porcentuales.

El comportamiento del mercado laboral también estuvo acompañado por un aumento en la participación de los colombianos en actividades económicas.

La Tasa Global de Participación pasó de 63,9% a 64,5%, mientras que la Tasa de Ocupación aumentó de 58,4% a 59,4% frente al mismo periodo del año anterior, reflejando una mayor vinculación de la población al mercado de trabajo.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas también se evidenció una mejoría. Allí, la tasa de desempleo se ubicó igualmente en 8,0%, por debajo del 8,3% registrado en junio de 2025.

Uno de los datos más destacados del informe es que el país sumó 706.000 personas ocupadas durante el último año, equivalente a un crecimiento del 3%. Según el Dane, gran parte de esta generación de empleo se concentró en las zonas rurales y en otras cabeceras municipales, donde se observó un mayor dinamismo laboral.

Por sectores económicos, alojamiento y servicios de comida lideró la creación de empleo con 289.000 nuevos ocupados. Le siguieron construcción, que generó 146.000 puestos de trabajo, y transporte y almacenamiento, con 145.000 nuevos empleos. En contraste, las industrias manufactureras registraron la mayor caída, con una reducción de 125.000 personas ocupadas.

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El informe también mostró una disminución en la cantidad de personas que buscan trabajo. La población desocupada se redujo en 87.000 personas durante el último año, lo que equivale a una variación anual de -3,9%, manteniendo la tendencia positiva del mercado laboral.

Sin embargo, el Dane advirtió que aún persisten retos importantes. La tasa de desempleo para las mujeres fue de 9,9%, mientras que para los hombres se ubicó en 6,6%, lo que refleja una brecha de género de 3,3 puntos porcentuales.

Además, la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado laboral colombiano. El informe señala que el 55,1% de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad, es decir, más de la mitad de los trabajadores del país aún no accede plenamente a las garantías y beneficios propios de un empleo formal.

Finalmente, la entidad informó que la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar fue de 8,2 % tanto para el total nacional como para las 13 principales ciudades, indicador que permite evaluar la evolución del mercado laboral sin los efectos propios de la temporada.

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