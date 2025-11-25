Resumen: José Luis Rodríguez, “El Puma”, fue expulsado de un vuelo que salía de Quito hacia Estados Unidos después de una fuerte discusión relacionada con el manejo de un bolso donde llevaba sus medicamentos. El altercado escaló tras una queja de otro pasajero y la intervención de la tripulación, lo que llevó al capitán a ordenar su salida inmediata. El cantante aseguró luego sentirse humillado y explicó que la situación se originó por indicaciones contradictorias sobre su equipaje médico. El incidente quedó registrado en varios videos de pasajeros y continúa generando debate en redes sociales.

“¡Desembarque de mi avión ahorita!” José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es expulsado de un vuelo tras una tensa discusión con la tripulación

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Puma’, vivió un episodio de tensión cuando fue obligado a abandonar un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Quito–Estados Unidos. El incidente ocurrió antes del despegue, luego de un cruce de palabras entre el artista, la tripulación y un pasajero ubicado a su lado.

De acuerdo con videos grabados por pasajeros, parte del conflicto se produjo durante el abordaje. En las imágenes se observa al capitán de la tripulación dirigiéndose al cantante con tono firme: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.

El cantante venezolano debió descender de la aeronave, tras un cruce con la tripulación. El conflicto se habría originado por una valija que el artista no quiso mover y por la medicación que llevaba. Rodríguez aseguró que pidió disculpas, pero la medida igual se llevó a cabo.

Durante el incidente, Rodríguez respondió visiblemente afectado: “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”.

Según informó su exmánager, Beatriz Parga, la disputa comenzó cuando un pasajero se molestó por el maletín que el cantante llevaba consigo, en el cual guardaba medicamentos tras un trasplante pulmonar. La situación escaló hasta que los asistentes de vuelo intervinieron y finalmente informaron al capitán, quien ordenó que el intérprete fuera retirado del vuelo. “Un miembro de la tripulación no lo trató bien y hubo un encontronazo”, aseguró Parga.

Rodríguez recogió su equipaje y abandonó la aeronave visiblemente afectado. Posteriormente, se pronunció en un video publicado en sus redes sociales, donde relató su versión del hecho y calificó el momento como “humillante” y “totalmente inesperado”

El intérprete afirmó que intentó explicar que el bolso contenía medicinas que debía tener a la mano y que nunca quiso faltar al respeto al personal. También aseguró que se disculpó si alguna expresión suya fue malinterpretada.

Hasta el momento, American Airlines no ha entregado una declaración oficial sobre el caso. El incidente ocurrió luego del concierto que el artista ofreció el fin de semana en Quito como parte de su gira internacional.