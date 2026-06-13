¡Desde los 4 meses! Autoridades ponen bajo protección a ocho menores víctimas de trabajo infantil

Resumen: Un operativo interinstitucional en la Zona T, en Chapinero (Bogotá), permitió identificar a ocho menores en situación de mendicidad y posible trabajo infantil. Las autoridades activaron la ruta de restablecimiento de derechos y los dejaron bajo protección del ICBF junto a sus acudientes. El procedimiento contó con apoyo de varias entidades distritales y nacionales para garantizar su atención integral en salud, educación y protección.

En un operativo adelantado en el sector de la Zona T, en la localidad de Chapinero, autoridades intervinieron una situación relacionada con mendicidad infantil que dejó como resultado la activación de medidas de protección para ocho menores de edad.

La acción se desarrolló en el marco de las actividades conmemorativas del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y fue ejecutada por la Policía Nacional, a través del Grupo de Infancia y Adolescencia, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Bogotá, Migración Colombia e Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON).

Según la información oficial, el procedimiento se llevó a cabo en el sector comprendido entre la calle 82 y las carreras 11 y 13, en el barrio El Retiro, donde fueron identificados ocho menores de edad que estarían realizando actividades asociadas a mendicidad y trabajo infantil.

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Menores bajo protección tras verificación en terreno

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Las edades de los menores oscilan entre los cuatro meses y los diez años, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades. Tras la verificación de la situación, los niños y niñas fueron abordados junto a sus acudientes y posteriormente puestos bajo la protección del ICBF.

El objetivo de esta intervención fue activar la ruta de restablecimiento de derechos, garantizando la atención integral de los menores en aspectos como educación, salud, recreación y protección, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, que rige el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia.

Las entidades participantes reiteraron que este tipo de acciones buscan prevenir la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, especialmente en zonas de alta afluencia.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier caso que pueda poner en riesgo la integridad de menores de edad a través de la Línea de Emergencias 123 o la línea 141 del ICBF.