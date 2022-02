En el duelo que se disputa en este momento entre Burnley vs Liverpool, el Colombiano Luis Díaz no salió en los 11 iniciales tras el regreso de Mané, campeón de África.

A minutos de acabarse el encuentro, el Liverpool marca la diferencia como visitante, con gol a los 40 minutos del jugador Fabinho Tavares.

Estas fueron las nóminas confirmadas:

Here’s how we line up for #BURLIV this afternoon

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2022