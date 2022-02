Este sábado, 12 de febrero, el Chelsea de Inglaterra se coronó campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021, tras superar 2-1 al Palmeiras de Brasil, en un duelo que se disputó en el estadio Mohammed bin Zayed de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

En un agónico partido, el cual se tuvo que definir en tiempo extra, Chelsea mantuvo en la competición de clubes la hegemonía europea, pues ya son 9 mundiales consecutivos en los que el título se lo queda el representante del Viejo Continente.

Desde el 2012, el fútbol sudamericano no gana el Mundial de Clubes, año en el que Corinthians ganó enfrentando precisamente al Chelsea, el cual tuvo revancha diez años después y puso su nombre en la cima de los campeones mundiales.

