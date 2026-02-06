Medellín ofrece 5% de descuento por pronto pago del Impuesto Predial 2026

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín ofrece 5 % de descuento a quienes paguen la totalidad del Predial 2026. Conozca los canales virtuales y bancos autorizados.

La Alcaldía de Medellín anunció oficialmente el inicio de la campaña de recaudo para el Impuesto Predial 2026, trayendo consigo un incentivo económico para los contribuyentes.

Aquellos ciudadanos que decidan cancelar la totalidad de su anualidad de forma anticipada podrán acceder a un descuento del 5% en el valor de su factura.

Este beneficio está diseñado para premiar a los contribuyentes que se encuentran al día con sus obligaciones de años anteriores y busca fortalecer las finanzas de la ciudad para la ejecución de proyectos sociales de gran envergadura.

Según el reporte oficial, el presupuesto para este año priorizará sectores clave como Educación ($2.1 billones) y Salud ($1.77 billones), demostrando que la transparencia en el manejo de los recursos públicos se traduce en bienestar para las comunas y corregimientos.

Para facilitar el proceso, la alcaldía ha habilitado canales virtuales que permiten realizar el trámite en cuestión de minutos.

Los interesados pueden ingresar aquí, donde encontrarán la opción de pago por PSE sin necesidad de salir de casa.

Esta apuesta tecnológica busca no solo modernizar el recaudo, sino garantizar la transparencia en cada transacción, permitiendo que el ciudadano tenga un control directo sobre sus aportes al desarrollo urbano, incluyendo obras de infraestructura física y seguridad.

Quienes prefieran la presencialidad, pueden dirigirse con su factura física a las taquillas de Tesorería en el primer piso del Centro Administrativo Distrital (La Alpujarra).

Asimismo, el pago puede efectuarse en entidades bancarias autorizadas como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, y diversas cooperativas financieras como Confiar, Cotrafa y JFK.

Con este recaudo, la ciudad asegura la operación de programas bandera como “Buen Comienzo 365” y el fortalecimiento del Inder, consolidando a Medellín como un referente en inversión social.

