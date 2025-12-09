Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez anunció descuento de 70% en intereses de mora para contribuyentes en Medellín hasta el 23 de diciembre. Beneficio aplica para predial, industria y comercio.

¡Aproveche! Medellín ofrece descuento de 70% en intereses de mora hasta el 23 de diciembre

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 070 que otorga un descuento del 70% en la tasa de intereses de mora para contribuyentes que estan en deuda en impuestos como predial, industria y comercio, y publicidad exterior, entre otros compromisos tributarios.

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que este beneficio tendrá vigencia hasta el 23 de diciembre, como parte de una estrategia fiscal orientada a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias vencidas y promover el pago responsable y voluntario de los impuestos distritales.

“La ciudad, luego del desastre que ya todos conocemos que se vivió en los cuatro años de gobierno anterior, tenía deudas, inclusive con entidades públicas, por encima de los $197.000 millones. Solo EPM le debía $110.000 millones por alumbrado público y solo al Metro de Medellín, por concepto del fondo de estabilización de tarifa le debía $87.000 millones”, señaló el mandatario.

Gutiérrez destacó que en los dos años de su administración lograron poner a la ciudad de nuevo en orden en términos económicos, pasando de un déficit fiscal a tener mayor recaudo.

¿Cómo acceder al beneficio?

Para recibir el descuento, los ciudadanos deberán realizar una solicitud a través del portal tributario de la Alcaldía de Medellín, pagar el capital adeudado y el 30% restante de los intereses. En el caso de las sanciones por no declarar industria y comercio, la reducción pasará de 10% a 5%.

El descuento no aplicará para conceptos no tributarios como multas de tránsito, salud o policía, arrendamientos y cargas urbanísticas.

“Es muy importante ponerse al día y que estos recursos puedan ir a inversión social, a programas como Buen Comienzo, Cero Hambre, seguridad, malla vial, ‘Tacita de Plata’, educación, jardines infantiles y todas las grandes obras que estamos construyendo”, agregó el mandatario.

Puntos de atención disponibles

Con el propósito de mejorar la experiencia de los contribuyentes, la Alcaldía de Medellín dispone de cuatro puntos de atención para el pago de los impuestos distritales: centros comerciales El Tesoro, Los Molinos, Florida y Premium Plaza.

Quienes prefieran pagar a través de canales digitales pueden hacerlo a través del sitio web de la Alcaldía, facilitando el proceso para aquellos que deseen aprovechar el beneficio sin desplazarse.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín espera recaudar $54.000 millones que serán destinados a programas sociales y proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere.

