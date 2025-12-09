Menú Últimas noticias
    ¡Atención! Petro perdió otro pulso en el Congreso: le tumbaron la reforma tributaria que quería clavar

    La nueva reforma tributaria que planteó Petro no pasó en el Senado y ahora le tocará buscar recortar el presupuesto en 16 billones.

    Publicado por: Julian Medina

    Resumen: La Comisión Cuarta del Senado hundió definitivamente la Ley de Financiamiento (nueva reforma tributaria) del Gobierno Petro, con nueve votos a favor de archivarla. Esta decisión política deja al Presupuesto General de 2025 desfinanciado en aproximadamente 12 billones de pesos, lo que obligará al Ejecutivo a realizar recortes significativos en el gasto público e inversión, al no contar con los ingresos adicionales que buscaba recaudar.

    El Gobierno Nacional sufrió una derrota política significativa en el legislativo. La Comisión Cuarta del Senado de la República decidió archivar el proyecto de la nueva reforma tributaria (presentada como Ley de Financiamiento), con la que el Ejecutivo buscaba recaudar recursos adicionales para cubrir el hueco fiscal del presupuesto de 2025.

    La decisión, que pone fin al trámite de esta iniciativa, fue contundente y se dio en el primer debate.

    Los detalles de la votación

    La iniciativa no logró convencer a los legisladores encargados de los asuntos económicos. La propuesta de archivo recibió nueve votos, una mayoría suficiente para hundir el proyecto impulsado por el presidente Gustavo Petro y su equipo económico.

    Este resultado refleja la falta de ambiente político y el rechazo de varias bancadas a aumentar la carga impositiva en el actual contexto económico del país.

    ¿Por qué se presentó esta reforma?

    El Gobierno buscaba aprobar esta ley para conseguir cerca de 12 billones de pesos adicionales. Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos eran indispensables para completar el Presupuesto General de la Nación de 2025 y financiar programas sociales y de inversión clave para el Plan de Desarrollo.

    ¿Qué pasará ahora con el dinero del país?

    Al caerse la reforma (Ley de Financiamiento), el Gobierno queda en una situación financiera compleja:

    Desfinanciamiento: El presupuesto para 2025 queda “desfinanciado” en el monto que se esperaba recaudar.

    Recorte de gastos: El Ejecutivo se verá obligado a realizar un recorte en el gasto público para el próximo año, ya que no contará con los ingresos extra que prometía esta ley.

    Decreto: Es probable que el Gobierno deba ajustar las cifras mediante decretos para equilibrar las cuentas sin los nuevos impuestos.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


