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    Ofrecen millonaria recompensa por alias «chalá», presunto responsable de asesinar a periodista de Yarumal

    Alias “chalá” sería sicario enviado por “Calarcá” desde el suroccidente del país para “matar periodistas”, según el gobernador de Antioquia

    Publicado por: SoloDuque

    Ofrecen millonaria recompensa por alias «chalá», presunto responsable de asesinar a periodista de Yarumal

    Resumen: Se ofrecen hasta $300 millones de pesos por información veraz y oportuna que permita a las autoridades dar con el paradero y lograr la captura de alias 'Chalá', el presunto emisario encargado de ejecutar estos homicidios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un contundente y alarmante pronunciamiento a través de su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una grave advertencia sobre una amenaza inminente contra la libertad de prensa y la vida de los comunicadores en la región.

    El mandatario departamental denunció públicamente que estructuras criminales de las disidencias de las FARC están desplazando sicarios desde el suroccidente del país hacia territorio antioqueño con el objetivo específico de atentar contra periodistas.

    Millonaria recompensa por alias ‘Chalá’

    En su declaración, el gobernador señaló directamente a cabecillas específicos de estas estructuras armadas, indicando que las órdenes provendrían de alias ‘Calarcá’.

    “El criminal de Calarcá farc ahora envía asesinos como Chalá, desde el Cauca, a matar Periodistas en Antioquia”, aseveró Rendón.

    Ante la gravedad de esta amenaza y para proteger la vida de los comunicadores, la Gobernación de Antioquia anunció una ofensiva institucional que incluye el pago de una millonaria suma.

    Se ofrecen hasta $300 millones de pesos por información veraz y oportuna que permita a las autoridades dar con el paradero y lograr la captura de alias ‘Chalá’, el presunto emisario encargado de ejecutar estos homicidios.

    Un fuerte reclamo al Ministerio de Defensa

    Más allá de la recompensa local, el gobernador Rendón aprovechó la situación para enviar un mensaje directo y exigente al Gobierno Nacional, solicitando un endurecimiento inmediato de las estrategias de seguridad.

    El mandatario pidió al Ministerio de Defensa abandonar la pasividad y ejecutar acciones de alto impacto contra estas estructuras criminales, delineando tres peticiones claras:

    Retomar los bombardeos: Una medida fuertemente debatida a nivel nacional, pero que el gobernador considera necesaria para desmantelar los campamentos de estas disidencias.

    Mayor control territorial: Despliegue efectivo de la Fuerza Pública para evitar que criminales transiten libremente entre departamentos (del Cauca a Antioquia).

    Esfuerzo judicial: Articulación para judicializar rápidamente a los capturados y “quitarnos a estos criminales de encima”.

    Mateo Perez había desaparecido en Briceño

    El periodista Mateo Pérez Rueda fue visto por última vez en la vereda Palmichal, en Briceño el día 5 de mayo, cuando al parecer habría llegado a este lugar para adelantar varias entrevistas relacionadas con la alteración del orden público en la región.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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