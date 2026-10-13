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Resumen: Las autoridades descartaron que el cilindro hallado junto al estadio Pascual Guerrero, en Cali, fuera un explosivo. Investigan a los responsables.

Descartan peligro por el cilindro de las disidencias hallado junto al Pascual Guerrero

Las autoridades descartaron que el cilindro hallado este martes 13 de octubre junto al estadio Pascual Guerrero, en Cali, representara un peligro para la comunidad.

El objeto había sido abandonado al lado de una pancarta con mensajes de las disidencias de las Farc.

La confirmación llegó tras la revisión de la Fuerza Pública. Unidades antiexplosivos de la Policía acordonaron el costado oriental del escenario deportivo y verificaron el contenido del cilindro, que al parecer fue dejado allí durante la madrugada. Tras las primeras pruebas, se estableció que no había riesgo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un parte de tranquilidad a través de su cuenta en ‘X’. Aseguró que la Fuerza Pública llegó desde el primer momento, activó los protocolos y descartó cualquier amenaza para los habitantes del sector.

El mandatario señaló que este tipo de hechos buscan generar temor en la ciudad. También afirmó que seguirá trabajando de forma coordinada con las autoridades para prevenir amenazas y proteger a los ciudadanos.

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Aunque se descartó el peligro, la investigación sigue abierta. Las autoridades buscan establecer quiénes dejaron el cilindro y la pancarta junto al Pascual Guerrero, en qué circunstancias lo hicieron y con qué propósito.

Por eso, Eder pidió a los caleños aportar cualquier dato que ayude a identificar a los responsables y reportar movimientos sospechosos que observen en la ciudad.

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