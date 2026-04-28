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    Descartan explosivo tras hallazgo de paquete sospechoso en el centro de Bogotá

    Momentos de tensión se vivieron en el centro de Bogotá por un paquete abandonado en vía pública.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Descartan explosivo tras hallazgo de paquete sospechoso en el centro de Bogotá
    Foto de archivo.
    Descartan explosivo tras hallazgo de paquete sospechoso en el centro de Bogotá

    Resumen: Descartan explosivo tras hallazgo de paquete sospechoso en el centro de Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un paquete abandonado en una zona concurrida del centro de Bogotá generó momentos de tensión en la tarde de este martes 28 de abril, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre un posible riesgo en vía pública.

    El hecho ocurrió en inmediaciones de la Avenida Jiménez con carrera 12, un sector caracterizado por su alta afluencia comercial y peatonal.

    Tras la notificación, unidades especializadas de la Policía se desplazaron rápidamente al lugar para acordonar el área y evaluar la situación. El paquete fue inspeccionado por técnicos antiexplosivos, quienes aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes para descartar cualquier amenaza.

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    Luego de la revisión, las autoridades confirmaron que el objeto no representaba peligro, descartando la presencia de materiales detonantes.

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    Esta conclusión permitió normalizar la situación en la zona, donde inicialmente se había generado preocupación entre transeúntes y comerciantes.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para actuar con prudencia ante este tipo de hallazgos, recordando que la recomendación principal es informar de inmediato a las líneas de emergencia y evitar manipular cualquier objeto sospechoso.

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