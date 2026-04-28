Antioquia no da abasto: invierno dispara emergencias y deja miles de afectados

Resumen: Lluvias en Antioquia dejan más de 150 emergencias y miles de familias afectadas. Autoridades alertan por temporada intensa.

Las lluvias continúan generando afectaciones en diferentes zonas de Antioquia, donde las autoridades mantienen activos los protocolos de atención ante el incremento de emergencias asociadas a la temporada invernal.

Según el balance más reciente de la Gobernación, la mayoría de los eventos registrados en lo corrido del año están directamente relacionados con precipitaciones intensas y sus efectos derivados.

De acuerdo con el reporte oficial, se han contabilizado más de 150 situaciones de emergencia en el departamento, de las cuales una alta proporción corresponde a inundaciones, deslizamientos y otros fenómenos vinculados a las lluvias.

Las subregiones de Urabá, Suroeste y Bajo Cauca concentran buena parte de las afectaciones, lo que ha requerido la intervención de equipos de respuesta y la entrega de asistencia humanitaria.

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Las cifras indican que decenas de miles de familias han resultado impactadas por estos eventos, mientras que las autoridades han distribuido ayudas en múltiples municipios para atender las necesidades más urgentes. Sin embargo, el panorama podría agravarse en las próximas semanas, debido a los pronósticos de incremento en las precipitaciones con la llegada de mayo.

En algunos municipios, la situación es crítica. En Yolombó, por ejemplo, la caída de una estructura sobre un afluente dejó incomunicadas a varias comunidades rurales, afectando la movilidad de cientos de personas.

Asimismo, se evalúa una posible filtración en una infraestructura hídrica cercana, lo que mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de la zona.

Por otro lado, en Remedios se reportaron anegaciones que impactaron sectores residenciales, donde continúan las labores de verificación para determinar el número de damnificados y priorizar la atención.

Frente a este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atentos a los reportes oficiales y activar los mecanismos de prevención. Mientras tanto, los organismos de gestión del riesgo avanzan en acciones de recuperación, infraestructura y acompañamiento social para mitigar los efectos de las lluvias en el departamento.

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