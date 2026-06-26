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Resumen: La Alcaldía de Itagüí confirmó que el objeto sospechoso hallado cerca del CAM no contenía explosivos. La Policía realizó una detonación controlada para descartar riesgos.

¡Qué susto! Descartan explosivos en objeto sospechoso hallado cerca a la Alcaldía de Itagüí

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este viernes 26 de junio en el municipio de Itagüí, luego de que fuera reportado un objeto sospechoso muy cerca del Centro Administrativo Municipal (CAM).

La alerta obligó a activar los protocolos de seguridad y movilizó a técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional.

Tras el reporte ciudadano, las autoridades acordonaron el sector para proteger a funcionarios, transeúntes y habitantes de la zona mientras los especialistas realizaban la inspección del elemento.

Como parte del protocolo establecido para este tipo de situaciones, el grupo antiexplosivos efectuó una detonación controlada con el fin de descartar cualquier riesgo para la comunidad y verificar el contenido del objeto.

Finalizado el procedimiento, la Alcaldía de Itagüí confirmó que el objeto sospechoso en Itagüí no contenía material explosivo y que, tras la revisión técnica, se determinó que no representaba ninguna amenaza para la población.

Aunque la alerta resultó ser una falsa alarma, las autoridades mantuvieron presencia en el sector durante varios minutos mientras concluían las labores de verificación y garantizaban el restablecimiento de la normalidad.

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Con la inspección finalizada y el riesgo descartado, las actividades en los alrededores del Centro Administrativo Municipal continuaron con normalidad.

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