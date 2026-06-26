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    Tragedia sin freno en Venezuela: cifra de muertos se dispara a 589 y el Gobierno militariza La Guaira

    Delcy Rodríguez, entregó una nueva y desgarradora actualización sobre el impacto de los potentes terremotos

    Publicado por: SoloDuque

    delcy rodriguez
    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado oficialmente el estado de emergencia en todo el territorio tras terremotos que debastan varias ciudades
    Tragedia sin freno en Venezuela: cifra de muertos se dispara a 589 y el Gobierno militariza La Guaira

    Resumen: Ante el colapso total de la infraestructura costera, la inestabilidad del terreno y la urgente necesidad de controlar la seguridad y logística en medio del caos, el Ejecutivo nacional ha tomado medidas extremas sobre el territorio más golpeado por los sismos.

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    Minuto30.com .- La emergencia en Venezuela ha alcanzado dimensiones devastadoras. Este viernes, 26 de junio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó una nueva y desgarradora actualización sobre el impacto de los potentes terremotos que sacudieron al país a principios de semana.

    El saldo mortal sigue en drástico aumento

    A medida que los equipos de rescate locales e internacionales logran avanzar en la remoción de escombros de las decenas de edificaciones colapsadas, el balance de víctimas ha sufrido un incremento alarmante en cuestión de horas:

    Fallecidos: Las autoridades confirmaron oficialmente que 589 personas han perdido la vida.

    Heridos: La cifra de ciudadanos lesionados que están recibiendo atención médica y hospitalaria asciende a 2.980.

    Más de 200 réplicas además se han sentido en el área afectada.

    Militarización en la zona cero del desastre

    Ante el colapso total de la infraestructura costera, la inestabilidad del terreno y la urgente necesidad de controlar la seguridad y logística en medio del caos, el Ejecutivo nacional ha tomado medidas extremas sobre el territorio más golpeado por los sismos.

    «Hemos ordenado la militarización del estado de La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo», anunció Delcy Rodríguez durante su pronunciamiento oficial.

    El despliegue de las fuerzas militares en el litoral tiene como objetivo principal garantizar el orden público, resguardar los centros de acopio humanitario y coordinar de manera estricta el ingreso de la ayuda internacional y la maquinaria pesada que trabaja a contrarreloj para hallar sobrevivientes.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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