Resumen: Entre las joyas que nos dejó esta jornada en internet, destacan mensajes que son pura poesía tuitera

Ante el asombroso acierto de Panini y Lorenzo: los memes y burlas no se hicieron esperar

Minuto30.com .- Del asombro no salen los colombianos. Ver esa divina y absoluta «casualidad» entre las mentes maestras de Panini y el técnico de la Selección Colombia ha dejado a más de uno descrestado. Por supuesto, como en este país a todo se le saca chiste, la avalancha de memes y burlas en redes sociales no se hizo esperar.

Si algo nos gusta más que llenar el álbum, es armar la teoría conspirativa de cómo diablos lo lograron.

«De mi vida te Borreeeeee»: Las mejores reacciones en redes

Los internautas no tuvieron piedad y sacaron a relucir su mejor arsenal de sarcasmo para explicar esta misteriosa alineación astral entre los cromos y los tiquetes a la Copa del Mundo.

Entre las joyas que nos dejó esta jornada en internet, destacan mensajes que son pura poesía tuitera:

El golpe de realidad: «¡¡¡Tan predecibles somos!!!» (Aceptar que ya no somos la selección de las sorpresas duele, pero da risa).

El toque poético-reggaetonero: «Como dice el filósofo Bad Bunny: De mi vida te Borreeeeee jajajaja». Un minuto de silencio por Rafael Santos Borré, que no salió ni en el cartón ni en la cancha.

El técnico ahorrador: «Néstor Lorenzo no quería que gastáramos plata actualizando el Panini y convocó a todos los jugadores que salieron. ¡Grande Néstor Lorenzo!». Un hombre que piensa en la economía del hincha.

La teoría reina: «Panini le dio la lista a Lorenzo…. 🤔🤔🤔». A estas alturas, es la explicación más lógica.

El «kit de actualización» que se quedó empacado

Para rematar el chiste, hay que recordar la vieja confiable de Panini: el famoso kit de actualización. Esa cajita mágica de láminas extra que la empresa vende semanas después de que salen las listas oficiales, justo para que los coleccionistas puedan tapar a los «descaches» y pegar a los convocados de última hora.

Pues bien, mientras otras selecciones tendrán que hacer un engrudo de pegante para tapar a los lesionados y a los descartados, el kit de actualización no tendrá que incluir ni una sola mona de Colombia. Gracias a la «bola de cristal» de la editorial, las páginas tricolores del álbum 2026 ya son una obra de arte terminada.

¡Qué nivel de brujería!

En contexto: ¿Puntería o brujería? Panini logró una efectividad del 100 % con la convocatoria de la Selección Colombia