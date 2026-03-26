Resumen: El hecho se registró durante el control migratorio de pasajeros de un vuelo de la aerolínea Spirit procedente de Orlando-Florida, donde el extranjero incurrió en contradicciones que motivaron su traslado a una sala de verificación secundaria de Migración Colombia.

Gringo fue inadmitido en El Dorado: iba «pa’donde la novia a Medellín» con preservativos, dilatadores y pastillas para el dolor

En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido por Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado, tras detectar inconsistencias en la información que entregó al intentar ingresar al país por Bogotá, pero con todo un itinerario de viaje programado en la ciudad de Medellín, lo que alertó a las autoridades migratorias sobre un nuevo caso de turismo con fines de explotación sexual.

El hecho se registró durante el control migratorio de pasajeros de un vuelo de la aerolínea Spirit procedente de Orlando-Florida, donde el extranjero incurrió en contradicciones que motivaron su traslado a una sala de verificación secundaria de Migración Colombia.

Allí, una entrevista más detallada el estadounidense manifestó venir “a visitar a su novia que vivía en Medellín, pero había olvidado su número telefónico…”. Además, en la inspección voluntaria de su equipaje se encontró una serie de artículos sexuales como decenas de preservativos, lubricantes, dilatadores, prendas de vestir femeninas, y pastillas para el dolor, entre otras.

Con base en estos hallazgos y sumado a varias visitas anteriores a Medellín, se consideró que existían indicios suficientes para determinar este caso como turismo con fines de explotación sexual. En consecuencia, la autoridad migratoria aplicó la medida administrativa de inadmisión, impidiéndole la entrada al territorio nacional.

“Estos resultados reflejan el trabajo decidido de nuestros oficiales en todo el país. Estamos fortaleciendo los controles para combatir el turismo con fines de explotación sexual, una problemática que afecta especialmente a ciudades como Medellín. En el Gobierno del Presidente Gustavo Petro no vamos a permitir que Colombia sea utilizada para este tipo de actividades, por lo cual no damos tregua en los controles”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

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La entidad ya identificó las rutas de ingreso que usan quienes pretenden ingresar al país con el propósito de abusar o explotar sexualmente de mujeres y/o menores de edad. Ante el fortalecimiento de los procedimientos en los Puestos de Control Migratorio, en 2025 se inadmitieron cerca de 80 extranjeros en Antioquia por esta causa, y ahora intentan entrar por Bogotá antes de dirigirse a Medellín. En lo corrido de 2026, ya se registraron varios casos en la capital del país bajo este mismo patrón de conducta.

Estas acciones de control migratorio dejan cerca de 40 extranjeros inadmitidos por posible turismo con fines de explotación sexual, la mayoría en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que en 2025 permitió a Migración Colombia rechazar el ingreso a 110 viajeros por esta causa, la mayoría estadounidenses.

Como autoridad migratoria, la entidad ya identificó las rutas de ingreso que usan quienes pretenden ingresar al país con el propósito de abusar o explotar sexualmente de mujeres y/o menores de edad.

Ante el fortalecimiento de los procedimientos en los Puestos de Control Migratorio, en 2025 se inadmitieron cerca de 80 extranjeros en Antioquia por esta causa, y ahora intentan entrar por Bogotá antes de dirigirse a Medellín. En lo corrido de 2026, ya se registraron varios casos en la capital del país bajo este mismo patrón de conducta.