Resumen: La Alcaldía de Marinilla y el cuerpo de bomberos atienden emergencias por el desbordamiento de la quebrada tras un aguacero histórico en el Oriente.

Tremenda creciente de la quebrada puso a correr a los bomberos y dejó a media Marinilla inundada

La madrugada de este martes 23 de junio, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los habitantes del municipio de Marinilla, Antioquia, cuando se presentó un violento aguacero, descrito por las autoridades locales como una tempestad cinco veces más fuerte de lo normal. Lo que provocó una súbita creciente de la quebrada La Marinilla que terminó por desbordarse e inundar múltiples calles, locales comerciales y zonas rurales.

Los sistemas de monitoreo y las alertas rojas emitidas a las 4:30 a.m. junto a Cornare ayudaron a evitar una tragedia mayor.

El desespero de los vecinos aumentó entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana, cuando el nivel de la creciente alcanzó su máximo impacto en el casco urbano y las veredas.

El agua anegó por completo vías neurálgicas como El Cantoncito, las calles 27 y 29, y el paso hacia el Tranvía, afectando además escenarios deportivos y dos viviendas de familia.

En el área rural, los potreros de los sectores La Planta, El Recodo y Alcaravanes quedaron convertidos en verdaderas lagunas, mientras los bomberos lidiaban con la peligrosa caída de varios postes de energía eléctrica que dejaron sin luz a algunas comunidades.

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El mandatario local, Julio Serna, lideró la activación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo y envió brigadas de las secretarías de Hábitat y Familia para censar a los damnificados y evaluar los daños estructurales.

Serna dio un parte de tranquilidad al confirmar que el desbordamiento fue de inundación lenta, con acumulaciones que oscilaron entre los 5 y 10 centímetros de profundidad, lo que impidió que las corrientes arrastraran personas.

Finalmente, el balance oficial cerró con un panorama de pérdidas materiales controladas y, afortunadamente, ninguna víctima humana ni heridos de gravedad.

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