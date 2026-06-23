Resumen: Cuatro hombres de nacionalidad norteamericana llegaron a Medellín de paseo, al parecer en el parque lleras conocieron a cuatro mujeres con las que se habrpian ido para el apartamento que compartían; Poco después notaron que uno de los amigo estaba sin vida y había sido objeto de un presunto hurto. Las mujeres trataron de escapar del lugar y una de ellas fue atrapada por la policía con la cadena hurtada en su poder

¡Las conoció en el parque Lleras! Gringo murió en Medellín luego de que mujeres le robaran una cadena de oro

Minuto30.com .- Las autoridades de Medellín adelantaron la investigación de un grave incidente de seguridad registrado el pasado lunes 22 de junio de 2026, en el que un ciudadano extranjero, identificado como Jean Roody Dagobert de 36 años, fue hallado sin vida dentro de un apartamento alquilado a través de una plataforma de estancias cortas. El caso se perfila preliminarmente como un homicidio bajo la modalidad de hurto.

Cronología de los hechos: De las vacaciones a la tragedia

De acuerdo con el reporte oficial y el testimonio de los allegados, la secuencia de los acontecimientos se desarrolló de la siguiente manera:

Un grupo de cuatro ciudadanos extranjeros llegó a Medellín el pasado fin de semana con fines turísticos, hospedándose en un apartamento de alquiler vacacional.

La madrugada del lunes 22, el hermano de Jean Roody llegó al inmueble buscando a su familiar. Al ingresar, lo ubicó «dormido» en una de las habitaciones en compañía de una mujer de cabello rojo.

A eso de las 3 de la mañana, el visitante notó que en el apartamento se encontraban reunidas las cuatro mujeres cuya actitud le pareció extraña y sospechosa. Al ir a verificar nuevamente el estado de Jean Roody en la cama, se percató de que ya no tenía una cadena de oro que la víctima portaba de manera permanente.

Persecución de película y captura en flagrancia

Al notar el presunto hurto, el testigo les prohibió la salida a las mujeres. Esto desencadenó una huida desesperada por parte de las sospechosas:

Dos de las mujeres lograron evadir el control y escaparon corriendo por las escaleras del edificio.

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Mientras que los otras dos mujeres no dudaron en saltar desde el balcón del apartamento hacia la calle.

Los acompañantes de la víctima saltaron detrás de ellas para evitar que escaparan, logrando interceptar y retener a una de las señaladas unos metros más adelante.

Hallazgo del cuerpo y recuperación del botín

Tras lograr la retención de la sospechosa, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional. Al llegar al cuadrante, las patrullas ingresaron al apartamento y confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Jean Roody Dagobert. La causa exacta y la forma de su muerte quedaron por establecerse mediante los análisis forenses de Medicina Legal.

Durante el procedimiento de requisa a la mujer capturada, los uniformados le habrían hallado en su poder varias joyas de oro, las cuales fueron reconocidas plenamente por el hermano de la víctima como propiedad del fallecido.

Las primeras indagaciones indican que las cuatro mujeres involucradas habrían sido contactadas horas antes en la zona del Parque Lleras.

Las autoridades se encuentran adelantando las pesquisas dar con el paradero de las otras tres prófugas.