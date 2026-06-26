Resumen: El balance oficial por los dos terremotos en Venezuela aumentó a 920 fallecidos y 3.360 heridos, mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas. La Guaira sigue siendo el estado más golpeado, en medio de una creciente crisis humanitaria marcada por daños en infraestructura, cientos de damnificados y saqueos registrados durante la emergencia.

Desastre, saqueos y desesperación: ya son 920 los muertos por el devastador doblete sísmico en Venezuela

La emergencia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Este viernes, las autoridades actualizaron el balance oficial de la tragedia y confirmaron que el número de víctimas mortales ascendió a 920, mientras que 3.360 personas han resultado heridas en medio de uno de los desastres naturales más devastadores que ha enfrentado el país en los últimos años.

Las nuevas cifras fueron entregadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una intervención transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), en la que lamentó el impacto que ha dejado la emergencia.

«Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio», expresó el funcionario.

Además del número de fallecidos y lesionados, las autoridades informaron que al menos 172 personas permanecen atrapadas en edificaciones colapsadas y que 3.007 habitantes han quedado damnificados como consecuencia de los movimientos telúricos.

Los reportes oficiales también indican que la infraestructura sufrió graves daños. Hasta el momento se han identificado 383 edificaciones con afectaciones totales o de consideración, principalmente en el estado La Guaira, la zona que concentró los mayores estragos. A esto se suman daños en 13 hospitales, 25 centros comerciales y 1.002 estructuras adicionales, entre viviendas, establecimientos y otras construcciones.

Continúan las labores de búsqueda mientras aumentan las réplicas

De acuerdo con la información suministrada por Jorge Rodríguez, los organismos de emergencia continúan trabajando de manera ininterrumpida en las zonas afectadas para localizar sobrevivientes y atender a las personas lesionadas.

El funcionario señaló que hasta las primeras horas de la tarde de este viernes ya se habían registrado 302 réplicas, situación que mantiene en alerta a las autoridades y dificulta las operaciones de búsqueda y rescate.

Rodríguez también hizo un llamado a la ciudadanía para que evite desplazarse por cuenta propia hacia La Guaira con la intención de colaborar, al advertir que el exceso de personas puede dificultar la movilidad de los equipos de emergencia. En cambio, invitó a quienes deseen ayudar a entregar alimentos, medicamentos y otros insumos en los centros de acopio habilitados en Caracas.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) permanece desplegada en el estado costero apoyando las labores de rescate y reforzando las medidas de seguridad y control en los sectores más afectados.

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La crisis humanitaria comienza a generar nuevos problemas

Mientras avanzan las operaciones de rescate, la situación humanitaria continúa deteriorándose. Según constató la agencia EFE, durante este viernes se presentaron saqueos en varios establecimientos comerciales de Catia La Mar, en el estado La Guaira, donde cientos de personas buscaban alimentos y productos básicos ante la escasez generada por la emergencia.

Las imágenes registradas por la agencia muestran a numerosos habitantes saliendo de los locales con bolsas de comida y bebidas, en medio de un ambiente de tensión y desesperación. Aunque la Policía mantiene presencia en distintos sectores, la cantidad de personas en las calles ha complicado las labores de control, según reportó EFE.

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno venezolano declaró oficialmente al estado La Guaira como zona de desastre, medida anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el propósito de facilitar la atención de la emergencia y acelerar la llegada de recursos.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, un fenómeno conocido como «doblete sísmico», según explicó el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos. Además de La Guaira, los movimientos telúricos ocasionaron daños en Caracas y en otras regiones del país.

Entretanto, organismos internacionales continúan fortaleciendo la respuesta humanitaria. De acuerdo con información divulgada por Naciones Unidas, equipos especializados de búsqueda y rescate de diversos países ya participan en las labores para localizar personas atrapadas entre los escombros, mientras continúan llegando ayudas y personal especializado para atender una emergencia que sigue dejando consecuencias en distintas zonas de Venezuela.