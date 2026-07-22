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Resumen: Bogotá reportó 540 capturados entre el 13 y el 19 de julio en operativos contra el narcotráfico, el hurto y otras estructuras criminales.

Más de 500 capturados en una semana: así golpearon al crimen en Bogotá

Las autoridades de Bogotá reportaron 540 capturados entre el 13 y el 19 de julio como resultado de una serie de operativos dirigidos a combatir el tráfico de estupefacientes, el hurto, la violencia y otras actividades delictivas.

El balance incluye acciones contra organizaciones criminales que operaban en la capital y otras regiones del país.

Uno de los principales resultados fue la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Seguros’, señalada de dedicarse al tráfico de drogas y de utilizar actos de violencia para mantener el control de sus actividades ilícitas.

En el operativo fueron capturadas 12 personas en Bogotá, Cúcuta y Guainía, entre ellas alias ‘La Madre’ y alias ‘Millos’, identificados por las autoridades como presuntos cabecillas del grupo.

Durante las diligencias judiciales también fueron incautadas más de 22.000 cápsulas de bazuco, más de 3.600 cigarrillos de marihuana, cocaína, tusi, armas de fuego y otros elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes. Los procesados fueron enviados a un centro carcelario por orden de un juez.

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En otros procedimientos, la Policía capturó a tres hombres que presuntamente se hacían pasar por operarios de una empresa de telecomunicaciones para manipular y hurtar componentes de la red telefónica de la ciudad.

Asimismo, fue detenido un supuesto asesor bancario que habría obtenido información de usuarios mediante la modalidad del cambiazo de tarjetas de crédito.

El balance también incluye la captura de cuatro hombres señalados de intentar robar un vehículo solicitado por una plataforma digital de transporte. Gracias a la denuncia de la víctima, las autoridades lograron interceptarlos y recuperar un arma de fuego.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, con el fin de fortalecer las investigaciones y las acciones contra la criminalidad.

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