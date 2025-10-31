¡Desastre ambiental en Tenjo! Descubren tala masiva en el cerro de Juaica, joya ecológica de Cundinamarca

Resumen: La CAR inició una investigación tras hallar una tala ilegal de más de 7.000 m² de bosque nativo en el cerro de Juaica, en Tenjo. En el lugar fueron destruidas especies como frailejones, encenillos y alisos, fundamentales para la regulación del agua. Las autoridades buscan a los responsables y advierten que la recuperación del ecosistema tomará años.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) abrió una investigación ambiental tras descubrir una alarmante tala de especies nativas en el cerro de Juaica, en el municipio de Tenjo. La afectación fue denunciada por la Junta de Acción Comunal del sector de Churuguaco Alto, que alertó sobre la intervención ilegal en una zona que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Bogotá y del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cerro de Juaica.

El operativo fue liderado por un equipo de ingenieros forestales, ambientales y biólogos de la regional Sabana Centro de la CAR, quienes identificaron la tala y rocería de vegetación propia de ecosistemas de páramo en un área de aproximadamente 7.220 metros cuadrados, equivalente al tamaño de una cancha de fútbol.

Entre las especies afectadas se encontraron frailejones, alisos, romeros, encenillos, cucharo, arrayanes, laureles, mortiños y quiches, todos esenciales para la regulación hídrica del territorio. “El hallazgo fue preocupante. Se trata de vegetación de alto valor ambiental que cumple una función vital en la conservación del agua”, explicó Andrés Mauricio Garzón, director regional de la CAR Sabana Centro.

Según los primeros hallazgos, la intervención habría sido realizada por al menos diez personas ajenas a la comunidad, con el propósito de instalar cercas y delimitar dos predios de 6.800 y 420 metros cuadrados. Durante la visita, los técnicos recopilaron evidencias fotográficas y coordenadas geográficas que servirán para sustentar el informe técnico y establecer las sanciones correspondientes.

Garzón advirtió que la recuperación de este ecosistema tomará años: “Los bosques húmedos montanos tienen un proceso de restauración muy lento. Algunas especies pueden tardar décadas en alcanzar la madurez que tenían los árboles talados”.

La CAR anunció que avanzará en un proceso sancionatorio ambiental y trabajará de forma articulada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para identificar y judicializar a los responsables de la devastación.

La comunidad, por su parte, pidió una vigilancia más estricta en la zona para evitar que este tipo de daños irreversibles sigan ocurriendo en uno de los ecosistemas más importantes para el equilibrio ambiental del altiplano cundiboyacense.