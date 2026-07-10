Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía y la Policía desarticularon la presunta red criminal 'Los Cyber', capturando a 16 de sus supuestos integrantes, señalados de apropiarse de más de $1.685 millones mediante la suplantación de entidades financieras. Según la investigación, engañaban a las víctimas para que compartieran la pantalla de sus celulares, obtenían información confidencial y realizaban transferencias fraudulentas. Los hechos habrían dejado 94 afectados, en su mayoría adultos mayores, en varias regiones del país.

Desarticulan red señalada de robar más de $1.685 millones mediante suplantación de bancos

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular a la presunta organización delincuencial ‘Los Cyber’, señalada de cometer hurtos por medios informáticos mediante la suplantación de entidades financieras. De acuerdo con las autoridades, la estructura habría engañado a decenas de personas en distintas regiones del país para acceder a sus cuentas bancarias.

Entre junio de 2025 y marzo de 2026, el grupo se habría apropiado de 1.685 millones de pesos pertenecientes a 94 víctimas, en su mayoría adultos mayores. Los casos se registraron en Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar.

Así operaba la presunta red

Según la investigación, el primer contacto con las víctimas se hacía mediante mensajes de texto que aparentaban ser enviados por entidades bancarias. Posteriormente, los presuntos integrantes se comunicaban por aplicaciones de mensajería instantánea, haciéndose pasar por funcionarios de los bancos.

Con el argumento de proteger el dinero ante supuestos movimientos sospechosos o transacciones no reconocidas, convencían a las personas de compartir la pantalla de sus teléfonos celulares. De esta manera obtenían información confidencial, como usuarios, contraseñas y saldos de las cuentas.

Con esos datos, presuntamente ingresaban a los productos financieros de las víctimas y transferían el dinero a cuentas controladas por la organización.

Esto le podría interesar: Ministro Pedro Sánchez ratificó que la Fuerza Pública respetará la transición presidencial

Buscaban dificultar el rastreo del dinero

La Fiscalía señaló que los recursos eran enviados inicialmente a diferentes cuentas y luego retirados en oficinas bancarias, cajeros automáticos, corresponsales bancarios y otros canales financieros.

Además, la investigación estableció que el dinero era movido entre varias cuentas para dificultar su seguimiento y evadir los controles de las entidades financieras.

Operativo dejó 16 capturados

En una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional fueron capturadas 16 personas durante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Bogotá, Soacha (Cundinamarca), Ibagué (Tolima), Filandia (Quindío) y Bucaramanga (Santander).

Los capturados fueron identificados como Ralf Nieva, Karen Posada, Heidy Posada, Ángel Salamanca, Yasmín Naranjo, Andrea Alejandra Ferro, Manuel Clavijo, Mateo Ramírez, Kevin Menjura, Jaime Bedoya, Juan León, Esneda Muñoz, Carlos Fuentes, Margeydys Vides, Hernán Pico y Víctor Monroy.

El procedimiento fue legalizado por una juez de control de garantías.

Delitos imputados

Una fiscal de la Seccional Risaralda les imputará, según la presunta participación individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades atribuidas a esta estructura y establecer la totalidad de las operaciones que, presuntamente, ejecutó durante el tiempo en que permaneció activa.