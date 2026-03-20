Desmantelan peligrosa banda ‘Los del Sur’: movían drogas en taxis en Kennedy

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Resumen: Desarticulan banda ‘Los del Sur’ en Bogotá. Operaban red de tráfico de drogas en Kennedy y usaban taxis para movilizar estupefacientes.

Las autoridades anunciaron la desarticulación de la banda delincuencial ‘Los del Sur’, señalada de operar una red de tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos y sindicatos de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Las capturas se dieron gracias a una investigación de las autoridades que incluyeron agentes encubiertos y análisis de información, lo que permitió identificar el modus operandi de la estructura criminal.

Según las autoridades, la organización distribuía sustancias como marihuana, bazuco, cocaína, 2CB y éxtasis, que eran transportadas desde la localidad de Ciudad Bolívar, ocultas en cajas de alimentos y movilizadas en taxis y motocicletas para evadir los controles.

“Las drogas están financiando el delito y poniendo en riesgo la viabilidad de la Nación”, aseguró el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, al referirse al impacto de estas redes criminales.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Alex’ o ‘El Viejo’, señalado como cabecilla principal con una trayectoria criminal de más de 15 años, quien presuntamente utilizaba su fachada como taxista y comerciante para coordinar la distribución.

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También fue capturada alias ‘Camila’, identificada como su mano derecha y encargada de la logística, así como alias ‘El Flaco’, quien, según las investigaciones, coordinaba acciones violentas, incluyendo la contratación de sicarios.

En total fueron capturadas varias personas vinculadas a esta estructura, quienes tenían antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto, amenazas, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para la mayoría de los detenidos.

Las investigaciones también revelaron que ‘Los del Sur’ mantenía disputas con otras organizaciones criminales, como ‘AK-47’ y el ‘Tren de Aragua’, por el control del microtráfico en la zona, llegando incluso a utilizar artefactos explosivos para intimidar a sus rivales.

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