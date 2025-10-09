Desarticulada banda 'Los Abuelos' en Cali: Nueve capturados por microtráfico y uso de menores
Foto de Policía Nacional.
Desarticulada banda ‘Los Abuelos’ en Cali: Nueve capturados por microtráfico y uso de menores

Resumen: La Policía desarticuló la banda criminal 'Los Abuelos' en Cali, capturando a 9 personas, incluido su líder alias 'Lágrima', por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Policía Metropolitana de Cali asestó un golpe al crimen organizado al desarticular la banda criminal conocida como ‘Los Abuelos’, dedicada al tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas en el barrio Mojica II, Comuna 15.

El operativo, resultado de varios meses de investigación, culminó con la captura de nueve personas (ocho por orden judicial y una en flagrancia), que incluyen a seis hombres y tres mujeres.

La organización obtenía ingresos mensuales cercanos a los $20 millones de pesos por la venta de drogas y operaba las 24 horas para evadir a las autoridades.

Lea también: ¡A llenar el Atanasio! En venta las boletas para Colombia Femenina contra Perú a disputarse en Medellín

Los detenidos deberán responder por delitos graves como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Entre los capturados se encuentran:

  • Alias ‘Lágrima’ (31 años): Líder del grupo, con antecedentes por porte ilegal de armas y homicidio.
  • Alias ‘Cabezas’ (29 años): Ya había cumplido condena por narcotráfico.
  • Alias ‘Pablito’: Investigado por homicidio.
  • Las hermanas ‘Kelly’ y ‘Celeny’ (pareja sentimental de ‘Lágrima’).

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron estupefacientes, municiones, un proveedor calibre 9 mm y dinero en efectivo. Un juez de control de garantías impuso a todos los capturados medida de aseguramiento intramural.

Más noticias de Cali

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad