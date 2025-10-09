Desarticulada banda ‘Los Abuelos’ en Cali: Nueve capturados por microtráfico y uso de menores

Resumen: La Policía desarticuló la banda criminal 'Los Abuelos' en Cali, capturando a 9 personas, incluido su líder alias 'Lágrima', por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores.
La Policía Metropolitana de Cali asestó un golpe al crimen organizado al desarticular la banda criminal conocida como ‘Los Abuelos’, dedicada al tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas en el barrio Mojica II, Comuna 15.
El operativo, resultado de varios meses de investigación, culminó con la captura de nueve personas (ocho por orden judicial y una en flagrancia), que incluyen a seis hombres y tres mujeres.
La organización obtenía ingresos mensuales cercanos a los $20 millones de pesos por la venta de drogas y operaba las 24 horas para evadir a las autoridades.
Los detenidos deberán responder por delitos graves como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.
Entre los capturados se encuentran:
- Alias ‘Lágrima’ (31 años): Líder del grupo, con antecedentes por porte ilegal de armas y homicidio.
- Alias ‘Cabezas’ (29 años): Ya había cumplido condena por narcotráfico.
- Alias ‘Pablito’: Investigado por homicidio.
- Las hermanas ‘Kelly’ y ‘Celeny’ (pareja sentimental de ‘Lágrima’).
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron estupefacientes, municiones, un proveedor calibre 9 mm y dinero en efectivo. Un juez de control de garantías impuso a todos los capturados medida de aseguramiento intramural.
