Resumen: La Policía desarticuló la banda criminal 'Los Abuelos' en Cali, capturando a 9 personas, incluido su líder alias 'Lágrima', por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores.

Desarticulada banda ‘Los Abuelos’ en Cali: Nueve capturados por microtráfico y uso de menores

La Policía Metropolitana de Cali asestó un golpe al crimen organizado al desarticular la banda criminal conocida como ‘Los Abuelos’, dedicada al tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas en el barrio Mojica II, Comuna 15.

El operativo, resultado de varios meses de investigación, culminó con la captura de nueve personas (ocho por orden judicial y una en flagrancia), que incluyen a seis hombres y tres mujeres.

La organización obtenía ingresos mensuales cercanos a los $20 millones de pesos por la venta de drogas y operaba las 24 horas para evadir a las autoridades.

Los detenidos deberán responder por delitos graves como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.

Entre los capturados se encuentran:

Alias ‘Lágrima’ (31 años): Líder del grupo, con antecedentes por porte ilegal de armas y homicidio.

Alias ‘Cabezas’ (29 años): Ya había cumplido condena por narcotráfico.

Alias ‘Pablito’: Investigado por homicidio.

Las hermanas ‘Kelly’ y ‘Celeny’ (pareja sentimental de ‘Lágrima’).

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron estupefacientes, municiones, un proveedor calibre 9 mm y dinero en efectivo. Un juez de control de garantías impuso a todos los capturados medida de aseguramiento intramural.

