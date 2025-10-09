¡A llenar el Atanasio! En venta las boletas para Colombia Femenina contra Perú a disputarse en Medellín

La Federación Colombiana de Fútbol anunció el inicio de la venta de boletería para el primer partido de la Selección Colombia Femenina en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025–2026.

El encuentro será contra Perú el próximo viernes 24 de octubre de 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El pitazo inicial para este crucial debut será a las 6:00 p. m. en la «Ciudad de la Eterna Primavera».

La FCF extendió la invitación a todos los aficionados para que vistan de amarillo el Atanasio Girardot y brinden su apoyo incondicional a las jugadoras.

Este compromiso marca el inicio de la competición en la que Colombia luchará por la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Nueve de las diez selecciones de la CONMEBOL competirán por dos cupos directos al certamen orbital y dos cupos más vía repechaje intercontinental.

Tras el partido de local ante Perú, la Selección Colombia Femenina se enfrentará a la selección ecuatoriana como visitante el 28 de octubre.

Detalles y Precios de la Boletería

La venta de boletería para el público ya ha iniciado. Los precios, incluyendo el servicio, son para la tribuna occidental alta de $90.000, mientras para occidental baja será de $80.000.

El precio para la tribuna oriental alta y baja será de $60.000, mientras que para norte y sur el costo es de $40.000.

La boletería se está comercializando a través de la página web de Tu Boleta.

Convivencia y Normas en el Estadio

La FCF recordó a los asistentes la importancia de cumplir con las normas de conducta y comportamiento establecidas en los Términos y Condiciones de compra.

El objetivo, dijo la Federación, es preservar un ambiente seguro, familiar y de sana convivencia.

Igualmente se advirtió que cualquier persona que incurra en comportamientos indebidos podrá ser retirada del escenario deportivo.

Se espera que el coloso de la 74 se llene con más de 44 mil aficionados, una muestra de apoyo a las selecciones nacionales que puede garantizar ser sede de otros compromisos.

