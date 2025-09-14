Resumen: Tres presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Viajeros’ fueron capturados y judicializados por el homicidio del fiscal Karin Sefair Calderón en Fusagasugá. La red es investigada por la muerte del funcionario, a quien le robaron 128 millones de pesos, y también está vinculada a otros 36 asaltos a usuarios de bancos en varios departamentos del país.

Desarticulan a ‘Los Viajeros’, la temida red criminal detrás de 36 fleteos y el homicidio de un fiscal

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, tres presuntos miembros de una red criminal conocida como ‘Los Viajeros’ fueron capturados por su supuesta implicación en el homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el 10 de junio en Fusagasugá, Cundinamarca.

Los detenidos, identificados como Deiver Rodríguez, Wilfrido Arroyo y Katherine Quiroz, fueron arrestados en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía a Cartagena (Bolívar), respectivamente. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los cargos de homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Según las pruebas, Deiver Rodríguez habría interceptado a la víctima en un centro comercial, la golpeó e intimidó para robarle un maletín con 128 millones de pesos que acababa de retirar del banco. En medio de un forcejeo, le disparó en dos ocasiones, causándole la muerte.

Por su parte, Wilfrido Arroyo habría facilitado la huida en motocicleta, mientras que Quiroz Rodríguez se encargó de las labores de seguimiento para ubicar al fiscal y alertar sobre sus movimientos.

Además del crimen del fiscal, las investigaciones vincularían a ‘Los Viajeros’ con otros 36 asaltos bajo la modalidad de ‘fleteo’ en varios departamentos de Colombia, como Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca.

Se ha revelado que la banda operaba ingresando a los bancos para identificar, mediante el sonido de las contadoras de billetes, a las personas que retiraban grandes sumas de dinero para luego robarlas violentamente.

En los próximos días, la Fiscalía imputará a los procesados por otros cuatro de estos hurtos. Además, las autoridades investigan si la banda está implicada en el asesinato de una mujer que les habría entregado el arma usada en el asalto al fiscal.