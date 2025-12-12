Resumen: Tras cinco meses de seguimiento, la Policía de Cali desmanteló a la banda ‘Los LS’, responsable de homicidios, tráfico de drogas y desplazamiento forzado en el oriente de la ciudad. Ocho presuntos integrantes fueron capturados, y durante la investigación se confirmó la utilización de menores para la comercialización de estupefacientes en parques, colegios y espacios deportivos. Los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía por varios delitos mientras continúa la investigación sobre sus actividades criminales.

¡Desarticulan a ‘Los LS’! Ocho capturados por homicidio, tráfico de drogas y desplazamiento en Cali

Después de cinco meses de seguimiento encubierto, la Policía Metropolitana de Cali logró desarticular a la estructura criminal conocida como ‘Los LS’, responsable de homicidios, microtráfico y desplazamientos forzados en el oriente de la ciudad.

Ocho personas fueron capturadas durante diligencias de allanamiento en los barrios Llano Verde, Pízamos y Puertas del Sol. A esta organización se le atribuyen al menos dos homicidios, una tentativa de asesinato y la venta mensual de alrededor de 16.000 dosis de estupefacientes, incluyendo marihuana y derivados de cocaína.

Las investigaciones revelaron que los delincuentes utilizaban a menores de edad para cometer delitos, especialmente en la venta de drogas en parques, entornos escolares y espacios deportivos. Entre los capturados se encuentran personas identificadas con los alias ‘Yustin’, ‘Rajado’, ‘Franco’, ‘Miguel’ y ‘Mamberroy’, este último señalado como quien ordenaba homicidios para mantener el control del microtráfico.

Tras su captura, cinco de los presuntos integrantes recibieron medida de aseguramiento intramural por parte de un Juez de Control de Garantías, mientras que tres quedaron en libertad, aunque siguen vinculados al proceso investigativo. Los delitos que se les imputan incluyen concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, instrumentalización de menores para cometer delitos, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a realizar denuncias oportunas a través de la línea 123, con el fin de continuar combatiendo el multicrimen en la ciudad.