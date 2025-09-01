Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Desarticulada la banda delincuencial ‘Caicedo’! Capturan a 21 extorsionistas que aterrorizaban el centro de Medellín

En un importante golpe contra el multicrimen en Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación han logrado desarticular la peligrosa banda delincuencial ‘Caicedo’.

La operación culminó con la captura de 21 de sus miembros, incluyendo a su cabecilla, alias ‘Alex’, y a siete coordinadores de zona conocidos por sus alias, entre ellos ‘Mono’, ‘Jhon’ y ‘Zarco’.

Los detenidos están acusados de los delitos de extorsión, concierto para delinquir y hurto. Según las investigaciones, el grupo criminal se dedicaba a realizar cobros extorsivos y robos, afectando principalmente al comercio y a la comunidad en general.

Sus operaciones se concentraban en zonas clave de la ciudad, como la Comuna 10, el Parque Berrío, la Plaza Botero, Metro Prado, el Parque San Antonio, Rojas Pinilla y Raudal.

Además de las capturas, las autoridades incautaron 17 equipos móviles, lo que ha permitido afectar significativamente las finanzas de la banda.

¡ ‘’, ! En Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a alias ‘Alex’, cabecilla de la… pic.twitter.com/JQOzeYOyBr — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 1, 2025

Con esta acción policial, se estima que se cortan rentas criminales por un valor de 1.200 millones de pesos mensuales, lo que debilita la capacidad operativa de la organización. Esta operación representa un avance crucial en la lucha contra la delincuencia en la capital antioqueña.