¡Urgente! Confirman de qué murió Valeria Afanador; resultado es totalmente sorpresivo

La Fiscalía General de la Nación ha revelado las conclusiones de Medicina Legal sobre el cuerpo de la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, y fue hallada 17 días después. Los informes forenses indican que la menor de edad murió por ahogamiento, ya que aspiró e ingirió agua y residuos de pantano.

Las pruebas de descomposición en el cuerpo sugieren que el fallecimiento ocurrió en una fecha cercana a la de su desaparición. Además, la presencia de «cambios de adipocira» indica que la niña permaneció en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición, lo que coincide con las condiciones del pantano.

El comunicado de la Fiscalía también destaca que no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo de la menor y sus prendas de vestir no presentaban desgarros ni cortes. Medicina Legal continuará con estudios adicionales en el laboratorio para complementar la investigación.

