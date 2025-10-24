¡Buscan a Arisbeth! Bebé de dos años desaparecida en Cañasgordas, Antioquia

Resumen: Autoridades en Cañasgordas, Antioquia, buscan a Arisbeth Edilaine, una bebé de 2 años desaparecida tras ser vista con su madre, quien no tenía su custodia por antecedentes de violencia intrafamiliar.

La Alcaldía de Cañasgordas se encuentra en alerta máxima por la desaparición de Arisbeth Edilaine, una bebé de dos años que estaba bajo proceso de restablecimiento de derechos luego de haber sido víctima de violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la información preliminar, el pasado 20 de octubre, presuntamente la bebé Arisbeth habría sido vista junto a su madre, quien no tenía la custodia debido a los antecedentes de violencia que llevaron a que la niña estuviera previamente en un Hogar de Paso.

El comisario de Familia de Cañasgordas, Antonio Rodríguez, explicó que la custodia estaba en manos de la abuela materna, pero que la mujer habría sido engañada por la madre.

“La niña ya había estado en un hogar de paso tres semanas. La abuela se comprometió a cuidarla, la mamá no era apta, pero se iba a vivir con la abuela para estar cerca de la niña”, señaló el funcionario.

Las autoridades del departamento de Antioquia mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la menor. Una primera hipótesis, basada en testimonios de la comunidad, indica que la madre y la niña habrían abordado un bus hacia el Urabá antioqueño.

La Alcaldía de Cañasgordas hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita localizar a la pequeña, recordando que, por los antecedentes de violencia intrafamiliar, la menor podría estar en riesgo.

