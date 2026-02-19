Resumen: Autoridades intensifican la búsqueda de un auxiliar de Policía desaparecido tras lanzarse al río Cauca, que permanece en alerta amarilla por alto caudal.

Se lanzó al Cauca y no volvió a salir: Continúa búsqueda de auxiliar de Policía desaparecido en el río Cauca

La desaparición de un joven auxiliar de Policía en el río Cauca mantiene en vilo a las autoridades y comunidades ribereñas del suroeste antioqueño.

El afluente, que permanece en alerta amarilla por sus condiciones de riesgo y aumento de caudal, se convirtió en el escenario de una intensa operación de búsqueda tras el incidente ocurrido el 18 de febrero.

El desaparecido fue identificado como Brayan Montoya, de 19 años, quien prestaba servicio como auxiliar de Policía. De acuerdo con los reportes preliminares, el joven habría decidido ingresar al río luego de finalizar su turno, presuntamente sin autorización de sus superiores.

Los hechos se registraron cuando, según versiones iniciales, Montoya realizó un salto desde un puente hacia las aguas del río Cauca, el cual se encuentra bajo monitoreo constante debido a la alerta amarilla declarada días atrás por el incremento del caudal. Tras lanzarse, el joven no volvió a salir a la superficie.

En la zona fue desplegado un equipo interdisciplinario conformado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), Ponalsar, unidades de la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos de los municipios de Fredonia y Venecia.

Las labores se concentran en puntos estratégicos aguas abajo, donde las corrientes podrían haber arrastrado al auxiliar.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a las comunidades asentadas en las riberas del río para que reporten de inmediato cualquier información que contribuya a la localización del joven. Las líneas de emergencia permanecen habilitadas para recibir datos que permitan avanzar en las labores de rastreo.

